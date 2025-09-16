Κίνηση στους δρόμους: “Κοκκίνισε” ο χάρτης – Προβλήματα σε Κηφισό, Συγγρού και Κηφισίας

Προβλήματα και καθυστερήσεις με το “καλημέρα” συναντούν οι οδηγοί σε πολλούς δρόμους της πόλης. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Από νωρίς ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη (16/09) η ταλαιπωρία στους δρόμους, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, μποτιλιάρισμα και ατελείωτες ουρές οχημάτων στα συνήθη σημεία.

Για ακόμη ένα πρωινό την τιμητική της έχει η Λεωφόρος Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, από τη Λένορμαν έως την Αχαρνών και από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως τη Ροσινιόλ, ενώ αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, όπως επίσης και στη Βασ. Σοφίας. “Φρακαρισμένη” είναι για ακόμη ένα πρωινό η άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ στο κέντρο, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Σταδίου, στην Αρδηττού, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου, στη Φιλολάου.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνεται και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15′-20′ στην έξοδο για Λαμία

15′-20′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: