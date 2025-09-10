Κίνηση στους δρόμους: “Κόκκινος” ο Κηφισός, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σε δρόμους του λεκανοπεδίου. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση στους δρόμους σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Καθιερωμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος του Κόκκινου Μύλου μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού), από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Προβλήματα εντοπίζονται και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Νέου Ψυχικού, στα δύο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το Καλλιμάρμαρο μέχρι και το Χίλτον.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμιτζή μέχρι και το ΦΙΞ, ενώ οι καθυστερήσεις επεκτείνονται μέχρι και τη λεωφόρο Αμαλίας.