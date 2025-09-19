Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Κηφισίας – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σε δρόμους του λεκανοπεδίου. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Με καθυστερήσεις από νωρίς το πρωί, διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα πρώτα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στη συνέχεια από το ύψος της Νησίδας μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών.

Στο ρεύμα προς Λαμία, καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην Αττική Οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισιάς. Στην άνοδο υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Αντίστοιχα, στο ρεύμα της καθόδου, τα προβλήματα εκτείνονται από το ύψος του Παραδείσου μέχρι και την Πανόρμου.

Στο κέντρο της Αθήνας τώρα, προβλήματα υπάρχουν στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος του Άγιου Σώστη μέχρι και το ΦΙΞ, στην Καλλιρόης, την άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.