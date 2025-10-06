Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στην Αττική Οδό, “κόλαση” στον Κηφισό – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Αρκετά προβλήματα καταγράφονται στις κεντρικές οδούς του λεκανοπεδίου. Αυξημένη κίνηση Αττική Οδό και Κηφισό. Δείτε LIVE ΧΑΡΤΗ.

Χάος επικρατεί από το πρωί της Δευτέρας (06/10) στους δρόμους της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε όλες, σχεδόν, τις κεντρικές οδούς του λεκανοπεδίου

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Επίσης, στην Αττική Οδό, λόγω τροχαίου, έχουν σχηματιστεί ουρές, ενώ σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ισχύουν τα εξής:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Ανθούσα,

Άνω των 30΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Ανθούσα.

Παράλληλα, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Μεσογείων, στην Κατεχάκη, στις οδούς Συγγρού -Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή από το ύψος του Ελληνικού προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα.

