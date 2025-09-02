Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω τροχαίων

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πού υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) στη Λεωφόρο Κηφισού, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Πειραιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων που εκτείνεται από το ύψος της Μεταμόρφωσης.

Αντίστοιχα, το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του Ρέντη, στο ρεύμα προς Λαμία. Τα προβλήματα εντοπίζονται από τη συμβολή με την παραλιακή.

Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο τώρα, παρατηρούνται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχουν καθυστερήσεις στην Αρδηττού, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, την Πανεπιστημίου αλλά και τη Σταδίου.