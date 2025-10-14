Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, “στο κόκκινο” δρόμοι του κέντρου – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, για μια ακόμα ημέρα. Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής την Τρίτη (14/10), με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων.

Σήμερα, ημέρα της 24ωρης απεργίας ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που φέρνει 13ωρο, η κίνηση είναι εντονότερη από ότι καθημερινά, καθώς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχουν προχωρήσει σε στάσεις εργασίας.

Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό, στο τμήμα της ανόδου από το Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, και στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Ερυθραίας έως το Περιστέρι.

Σημαντικές καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Βασ. Σοφίας, Βασ. Αμαλίας, Βασ. Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, την Σταδίου, την Ακαδημίας και την Πανεπιστημίου.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισιάς, από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρι και της Μεσογείων κατά τμήματα. Προβλήματα [παρατηρούνται και στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην Κατεχάκη προς Αλεξάνδρας, όπως επίσης και στην Ηλιουπόλεως προς το κέντρο της Αθήνας.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 10΄-15΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

