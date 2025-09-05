Κίνηση στους δρόμους: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Με καθυστερήσεις διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων σε δρόμους του λεκανοπεδίου. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Καθιερωμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο αλλά και στην Περ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις εντοπίζονται και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στο Μεταξουργείο.