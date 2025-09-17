Κίνηση στους δρόμους: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική οδό – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Προβλήματα και καθυστερήσεις με το “καλημέρα” συναντούν οι οδηγοί σε πολλούς δρόμους της πόλης. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση στους δρόμους σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Πιο αναλυτικά, και σήμερα, Τετάρτη (17/9), τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος του Κόκκινου Μύλου μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Αθηνών.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία, υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό, που ξεπερνούν τα 30 λεπτά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού), από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Μεσογείων, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, στα δύο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

