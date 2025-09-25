Κίνηση στους δρόμους: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Mεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα.

Καθηλωμένοι οι οδηγοί στα οχήματά τους από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (25/09) καθώς για άλλη μία μέρα καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι και σήμερα και τα δύο ρεύματα του Κηφισού, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού και στη Βασ. Αμαλίας.

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε διάφορα τμήματα κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν ακόμα και τα 30 λεπτά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού, παρατηρούνται:

Καθυστερήσεις το ρεύμα προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-25΄ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.