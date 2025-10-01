Κίνηση στους δρόμους: Χάος σε Κηφισό και Κηφισίας – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες, για ακόμα μια μέρα, που επιβαρύνεται από την απεργία στα μέσα μεταφοράς. Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Καθηλωμένοι είναι οι οδηγοί στα οχήματά τους από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (01/10) καθώς για ακόμη ένα πρωινό, εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, ενώ η συμμετοχή των ΜΜΜ και των ταξί δυσχαιρένει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στον Κηφισό, καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από την Ιερά Οδό έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Φρακαρισμένη είναι η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Μεσόγειων και στην Κατεχάκη.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις οδούς του κέντρου της Αθήνας, όπου στη συνέχεια αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία σε αρκετά σημεία, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Πιο συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ