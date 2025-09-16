Ελλάδα Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Χάος στην Κηφισίας μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων

Διαβάζεται σε 1'
Κίνηση στους δρόμους: Χάος στην Κηφισίας μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων
Κίνηση στους δρόμους EUROKINISSI

Κυκλοφοριακό χάος προκάλεσε στην κάθοδο της Κηφισίας καραμπόλα πέντε οχημάτων στο ύψος του Αμαρουσίου.

Μία καραμπόλα και μάλιστα με πέντε οχήματα να εμπλέκονται ήρθε να προστεθεί στην ήδη βεβαρυμένη κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της πρωτεύουσας και την κίνηση των οχημάτων που και σήμερα, Τρίτη (16/09) είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, κα συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Ερυθρού Σταυρού, στην περιοχή του Αμαρουσίου.

ΔΕΙΤΕ LIVE ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα