Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό μετά από τροχαίο – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Προβλήματα και καθυστερήσεις με το “καλημέρα” συναντούν οι οδηγοί σε πολλούς δρόμους της πόλης. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Ένα τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ήρθε να προστεθεί στην ήδη βεβαρυμένη κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της πρωτεύουσας και την κίνηση των οχημάτων που και σήμερα, Πέμπτη (18/09) είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ως εκ τούτου, η κίνηση στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, από την Ιερά Οδό έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στην άνοδο και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας.

“Φρακαρισμένη” είναι για ακόμη ένα πρωινό η άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ στο κέντρο, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Σταδίου, στην Αρδηττού και στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου.

Σημαντικές καθυστερήσεις που φτάνουν τα 30′ σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα:

ΔΕΙΤΕ LIVE ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ