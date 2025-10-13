“Κόπηκαν” και οι τρεις νομικές σχολές των ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Η ΕΘΑΕΕ δεν ενέκρινε καμία από τις τρεις νομικές σχολές των ιδιωτικών Πανεπιστημίων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί.

Μπορεί να φαντάζει παράδοξο αλλά καμία από τρεις νομικές σχολές των ιδιωτικών Πανεπιστημίων (που εξασφάλισαν άδεια) δεν κατάφεραν να πάρουν έγκριση από την ΕΘΑΕΕ!

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι “κόπηκαν” παμψηφεί (5-0) αφού η επιτροπή έκρινε ότι υπήρχαν προβλήματα και δυσλειτουργίες σε μία σειρά από ζητήματα όπως τα προγράμματα σπουδών και τα κτίρια που υποτίθεται ότι θα στέγαζαν τους φοιτητές.

Προσώρας τα εν λόγω Πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν χωρίς νομικές σχολές με ότι αυτό συνεπάγεται για τους φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί (και έχουν πληρώσει ήδη δίδακτρα).

Ηταν πάντως φανερό, και το είχε επισημάνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ότι τα προγράμματα σπουδών απείχαν ως προς την ποιότητα από αυτά των δημόσιων Πανεπιστημίων.

