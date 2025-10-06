Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Μήνυση από ιδιοκτήτες Κολλεγίων για τη διαδικασία αδειοδότησης

Η αντιπαράθεση μεταξύ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των κολλεγίων εντείνεται, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε –όπως αναμενόταν– ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων (ΠΕΑΚ), ζητώντας τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των Μη Κρατικών – Μη Κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων (ΝΠΠΕ).

Η αναφορά στρέφεται κατά παντός υπευθύνου και ζητά από τον Εισαγγελέα να εξετάσει το ενδεχόμενο διάπραξης των αδικημάτων:

Αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης και

Παράβασης καθήκοντος, όπως ορίζονται στον Ποινικό Κώδικα.

Τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΠΕΑΚ, η αναφορά βασίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα οποία φέρονται να αποκαλύπτουν ότι μέλη επιτροπών ελέγχου συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης ιδρυμάτων με τα οποία διατηρούσαν επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές σχέσεις.

Τα δημοσιεύματα αυτά, σύμφωνα με την Ένωση, δημιουργούν ζήτημα αμεροληψίας και θεσμικής αξιοπιστίας στη διαδικασία αδειοδότησης των νέων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της πρόσφατης μεταρρύθμισης στην ανώτατη εκπαίδευση.

«Η Ένωση δεν στρέφεται κατά του θεσμού των ΝΠΠΕ, αλλά ζητά διαφάνεια, ισονομία και αξιοκρατία στη διαδικασία αδειοδότησης», σημειώνουν κύκλοι κοντά στην ΠΕΑΚ.

Ιστορικό και νομικό πλαίσιο

Η δημιουργία Μη Κρατικών Πανεπιστημίων θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τον νόμο 5094/2024, που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2024 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 64/8.4.2024.

Ο νόμος προβλέπει ότι τα ΝΠΠΕ μπορούν να ιδρύονται ως μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, υπό αυστηρή εποπτεία του κράτους, με ειδική Επιτροπή Αδειοδότησης και διαδικασίες ποιοτικής αξιολόγησης υπό το Υπουργείο Παιδείας.

Η ΠΕΑΚ υποστηρίζει ότι στο τρίτο στάδιο ενδέχεται να σημειώθηκαν παρατυπίες λόγω συγκρούσεων συμφερόντων και μη δήλωσης λόγων εξαίρεσης από ελεγκτές, όπως φέρονται να υποστηρίζουν τα σχετικά ρεπορτάζ.

Οι κατηγορίες που διερευνώνται

Η Ένωση ζητά από τον Εισαγγελέα να εξετάσει:

Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης (άρθρο 232 ΠΚ) – όταν δηλαδή δημόσιοι ή διορισμένοι λειτουργοί παραλείπουν να δηλώσουν σχέσεις που επηρεάζουν την αμεροληψία τους.

Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) – πράξη ή παράλειψη δημοσίου λειτουργού που αντίκειται στα καθήκοντά του προς όφελος ή βλάβη τρίτου.

Η νομική εκπροσώπηση της ΠΕΑΚ, σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδεύει τη μηνυτήρια αναφορά με αντίγραφα δημοσιευμάτων και πρόσθετα στοιχεία που ζητεί να αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη.

Η μηνυτήρια αναφορά της Πανελλήνιας Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων

