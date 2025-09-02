Κόρινθος: Νεκρός 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Κορίνθου, καθώς κατέληξε ένας 22χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε με τραύματα από μαχαίρι στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Μυστήριο καλύπτει την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στην Κόρινθο με θύμα έναν 22χρονο ο οποίος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το korinthostv.gr, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, η αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι είχε μεταφερθεί από τους οικείους του στα επείγοντα, ένας 22χρονος τραυματισμένος από μαχαίρι στο λαιμό.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή όμως, όπως αποδείχτηκε, τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και δυστυχώς κατέληξε.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει τον δράστη και να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό, πώς συνέβη και πού.