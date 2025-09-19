Κοζάνη: Έκρηξη σε μάντρα με οικοδομικά υλικά – 2 τραυματίες

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κοζάνης, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε μάντρα με οικοδομικά υλικά.

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε μάντρα με οικοδομικά υλικά στην περιοχή του Τσοτυλίου, έξω από την Κοζάνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φιάλης οξυγόνου, τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το άτομο που έχει τραυματιστεί σοβαρά έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο χέρι και το πόδι.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έναν 54χρονο σοβαρά τραυματία, που νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο βρίσκονται η Πυροσβεστική και η Αστυνομία ενώ τους δυό τραυματίες παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.