Κρήτη: Ανήλικος ο οδηγός του φορτηγού που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ

Παρά τις αρχικές πληροφορίες πως ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τη ζωή του στο Ηράκλειο ήταν 25 ετών, τελικά προέκυψε πως ήταν 17χρονος.

Ένας 17χρονος είναι το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου στον ΒΟΑΚ, που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9).

Ο ανήλικος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκλωβίστηκε μέσα στο βαρύ όχημα. Απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, χωρίς τις αισθήσεις του, και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

creta24.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, στο τροχαίο δεν ενεπλάκη άλλο όχημα.

Ο 17χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του φορτηγού, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Η Τροχαία και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, εξετάζοντας τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε συγγενικό πρόσωπο του άτυχου νεαρού, μετά από τις έρευνες των Αρχών.