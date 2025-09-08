Τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ – Οδηγός νταλίκας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με τον οδηγό να εγκλωβίζεται εντός του οχήματος.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός φορτηγού, που κινούνταν στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα έφυγε από την πορεία του και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα ενώ άμεσα στο σημείο, εκτός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα από την ΕΜΑΚ.

Στο σημείο βρίσκεται και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά ήδη τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.