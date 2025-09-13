Κρήτη: Συναγερμός στην ΕΜΑΚ για 45χρονη τραυματία στο όρος Στρούμπουλα

Συνεργεία της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ έσπευσαν στο όρος Στρούμπουλα, για τη διάσωση 45χρονης που τραυματίστηκε κατά την ανάβασή της στο βουνό.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου (13/9), όταν μια 45χρονη γυναίκα τραυματίστηκε κατά την ανάβασή της στον Στρούμπουλα στη βόρεια Κρήτη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσαν δέκα υπάλληλοι από την ΕΜΑΚ και την ΕΜΟΔΕ προκειμένου να την μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, ώστε να παραληφθεί στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο πόδι.