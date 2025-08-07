Λ. Αλεξάνδρας: Δυσχέρειες στην κυκλοφορία λόγω κινδύνου πτώσης φαναριού

Διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήμα της δεξιάς λωρίδας της Λ. Αλεξάνδρας από την Τροχαία λόγω κινδύνου πτώσης φωτεινού σηματαδότη.

Κλειστό είναι αυτή την ώρα μέρος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης μίας κολώνας φωτεινού σηματοδότη, λόγω των ισχυρών ανέμων, που πνέουν από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη (7/8).

Σύμφωνα με την Τροχαία, πρόκειται για φανάρι που βρίσκεται στο ύψος της οδού Δημητσάνας, όπου και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.