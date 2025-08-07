Λ. Αλεξάνδρας: Δυσχέρειες στην κυκλοφορία λόγω κινδύνου πτώσης φαναριού

Λ. Αλεξάνδρας: Δυσχέρειες στην κυκλοφορία λόγω κινδύνου πτώσης φαναριούΔιαβάζεται σε 1'
Διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήμα της δεξιάς λωρίδας της Λ. Αλεξάνδρας από την Τροχαία λόγω κινδύνου πτώσης φωτεινού σηματαδότη.
- 07 Αυγούστου 2025 16:06
Κλειστό είναι αυτή την ώρα μέρος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης μίας κολώνας φωτεινού σηματοδότη, λόγω των ισχυρών ανέμων, που πνέουν από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη (7/8).
Σύμφωνα με την Τροχαία, πρόκειται για φανάρι που βρίσκεται στο ύψος της οδού Δημητσάνας, όπου και έχει διακοπεί η κυκλοφορία.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.