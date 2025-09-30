Λάρισα: Συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού 53χρονου από σπηλιά – Του χορήγησαν οξυγόνο

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η επιχείρηση διάσωσης 53χρονου άνδρα που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας. Φέρεται να έψαχνε για λίγες μαζί με άλλα τρία άτομα.

Συνεχίζεται η προσπάθεια των ανδρών της 8ης ΕΜΑΚ να προσεγγίσουν τον εγκλωβισμένο 53χρονο άνδρα στη σπηλιά, σε σημείο που βρίσκεται κοντά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, στη Λάρισα.

Κατά νεότερες πληροφορίες του onlarissa.gr, στο σημείο βρέθηκαν τέσσερις συνολικά άνδρες οι οποίοι πιθανόν και να έσκαψαν δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο «λαγούμι» μήκους 22 με 25 μέτρων αναζητώντας λίρες.

Οι πυροσβέστες μαζί με γιατρό προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν αλλά προκλήθηκε κατολίσθηση. Με δεύτερη προσπάθεια φέρεται να τα κατάφεραν και του χορήγησαν οξυγόνο, με τον 53χρονο να ανταποκρίνεται.

Την ίδια ώρα, στο Κέντρο Υγείας Γόννων μεταφέρθηκε ένας ακόμη από τους συμμετέχοντες στις έρευνες για λίρες, ο οποίος φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό “εργοτάξιο”. Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα. Υπενθυμίζεται πως οι άλλοι δύο της “ομάδας” των χρυσοθήρων εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται.