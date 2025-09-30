Λάρισα: Μεγάλη κινητοποιήση για εγκλωβισμένο άτομο σε σπηλιά – Έψαχνε λίρες

Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στη Λάρισα για άτομο που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται μαζί με άλλα τρία άτομα να αναζητούσαν χρυσές λίρες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στη Λάρισα, καθώς άτομο έχει εγκλωβιστεί σε σπηλιά, η οποία βρίσκεται στο δρόμο Γόννων – Καλλιπεύκης.

Σύμφωνα με το larrisanet.gr, η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τις 12.00 μ. και με τα στελέχη της ΕΜΑΚ να προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο.

Επί τόπου βρίσκεται και η ΕΛ.ΑΣ., καθώς εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες τόσο του συμβάντος, όσο και ο λόγος που βρίσκονταν εκεί το άτομο, ενώ αναφορές του onlarissa.gr κάνουν λόγο ότι υπήρχαν και άλλα άτομα μαζί του.

Ένα από τα ενδεχόμενα αφορά τα άτομα να βρίσκονταν εκεί ψάχνοντας χρυσές λίρες.