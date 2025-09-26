Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ στη Μεσογείων – Μεγάλες καθυστερήσεις

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, μετά τη σύγκρουση λεωφορείου και ΙΧ.

Το απόλυτο μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς λίγο νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με αστικό λεωφορείο και ΙΧ αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε λεωφορείο περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς Ραφήνα, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μεσογείων INTIME

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μεσογείων INTIME

Ως εκ τούτου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μεσογείων INTIME

Δείτε βίντεο από το σημείο: