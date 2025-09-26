Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ στη Μεσογείων – Μεγάλες καθυστερήσεις

Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ στη Μεσογείων – Μεγάλες καθυστερήσειςΔιαβάζεται σε 2'
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, μετά τη σύγκρουση λεωφορείου και ΙΧ.
- 26 Σεπτεμβρίου 2025 15:11
Το απόλυτο μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς λίγο νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με αστικό λεωφορείο και ΙΧ αυτοκίνητο.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε λεωφορείο περνώντας στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς Ραφήνα, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.
Ως εκ τούτου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.