Λυκαβηττός: Τουρίστας έπεσε στο κενό από τον Άη Γιώργη

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης (12/8), στον Λυκαβηττό όταν ένας 25χρονος τουρίστας έπεσε από βράχο στην πλευρά του Αγίου Γεωργίου.

Το ατύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τραυματίστηκε, με την κατάσταση της υγείας του πάντως να μην εμπνέει ανησυχία.

Σημειώνεται πως, στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 25χρονος τουρίστας έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο. Άτομα που ήταν στο σημείο κάλεσαν το 112 και στην περιοχή έφτασε πρώτα μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.

Οι πυροσβέστες, με διασωστικό εξοπλισμό, και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και τον απομάκρυναν από το σημείο. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο «Γεννηματάς».

Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται -και το επικρατέστερο- είναι αν παρασύρθηκε από τον αέρα την ώρα που έβγαζε φωτογραφία.