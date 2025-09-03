Λιμενικό για ένταση στο Θρακικό Πέλαγος: “Τα τουρκικά σκάφη δεν εισήλθαν σε ελληνικά ύδατα”

Το Λιμενικό Σώμα διαψεύδει ότι εισήλθαν σε ελληνικά χωρικά ύδατα τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη, μετά τις καταγγελίες ψαράδων στη Σαμοθράκη.

Σε διευκρινίσεις αναφορικά με τις καταγγελίες ψαράδων, ότι τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, φτάνοντας ακόμη και σε απόσταση 4-6 ναυτικών μιλίων από τη Σαμοθράκη για ψάρεμα, προχώρησε με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα.

Ειδικότερα, το Λιμενικό Σώμα δηλώνει πως οι Τούρκοι αλιείς δεν εισήλθαν ποτέ εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και παρέμειναν σε διεθνή ύδατα, επισυνάπτοντας στην ανακοίνωσή του και εικόνα με σχετικό χάρτη, στον οποίον αποτυπώνονται οι κινήσεις των τουρκικών σκαφών.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

“Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση”.