Ληστεία από οδηγό ταξί σε βάρος δύο Γάλλων

Οδηγός ταξί λήστεψε και τραυμάτισε δύο πελάτες του, υπηκόους Γαλλίας.

Οδηγός ταξί αναζητείται από την αστυνομία για ληστεία με τραυματισμό σε βάρος δύο πελατών του αλλοδαπών, υπηκόων Γαλλίας, γύρω στις 10 χτες το βράδυ (07/08) στην Ομόνοια.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο Γάλλοι, ηλικίας 30 και 26 ετών, επιβιβάστηκαν στο ταξί από τον Πειραιά με προορισμό το κέντρο της Αθήνας. Όταν, όμως, έφτασαν στην συμβολή των οδών Μιαούλη και Παπανικολάου στην περιοχή της Ομόνοιας, όπως κατήγγειλαν οι παθόντες, ο ταξιτζής τους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυμάτισε τον έναν από αυτούς και αφού τους άρπαξε τα χρήματα που είχαν πάνω τους, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εκπομπή του ΣΚΑΙ, ο οδηγός απέσπασε περίπου 800 ευρώ και προκάλεσε στον τουρίστα ελαφρά τραύματα. Οι δυοΓάλλοι προέβησαν σε μήνυση κατά αγνώστου.