Μαφία της Κρήτης: Στη φυλακή 6 κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους – 9 αφέθηκαν ελεύθεροι

Έξι κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά προφυλακίστηκαν, ενώ εννιά άτομα έχουν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Ολοκληρώθηκε η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, που βρέθηκαν ενώπιον τριών ανακριτών και της εισαγγελέως που προΐσταται της υπόθεσης.

Έξι άτομα προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και ένα άτομο έλαβε αναβολή για να απολογηθεί αύριο όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μαζί με ακόμα 17 άτομα που θα περάσουν την πόρτα των ανακριτών και του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως ένας ακόμη άνδρας αφέθηκε ελεύθερος χθες, Τετάρτη, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Πρόκειται για τον εμπλεκόμενο αστυνομικό, που είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο με την κατηγορία ότι παρείχε ενημέρωση για κινήσεις της υπηρεσίας του σε μέλη της οργάνωσης.

Οι συνήγοροι απέφυγαν να κάνουν δηλώσεις.