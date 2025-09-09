Μαφία της Κρήτης: Στον ανακριτή τα δύο αδέρφια – Απολογούνται για εκβιασμούς και εκποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας

Απολογούνται σήμερα, Τρίτη (09/09) τα δύο αδέλφια για τη δεύτερη δικογραφία που συνδέεται με εκβιασμούς και αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας.

Το κατώφλι του ανακριτή Χανίων πέρασαν ξανά σήμερα, Τρίτη (09/09) τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες, που κατηγορούνται ως κεντρικά πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στα Χανιά.

Αυτή τη φορά καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία συνδέεται με υπόθεση εκβιασμών, απόπειρας δωροδοκίας δημοσίων λειτουργών και αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας.

Αφού αφέθηκαν ελεύθεροι για τα ναρκωτικά, συνελήφθησαν εκ νέου, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το σκέλος των εκβιασμών. Η νέα υπόθεση αφορά την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό και κατηγορούμενοι είναι εκτός από τα δύο αδέρφια, ο τότε Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος και Επίσκοπος και ένας γνωστός δικηγόρος των Χανίων.

Ο ένας από τους δύο, όπως αναφέρει το neakriti.gr, γνωστός επιχειρηματίας, υποστήριξε ότι η εμπλοκή τους είναι ανυπόστατη: “Δεν έχουμε καμία σχέση με την υποτιθέμενη εγκληματική οργάνωση. Δεν γνωρίζαμε κανέναν από το κατηγορητήριο και ουδέποτε εμπλακήκαμε σε ναρκωτικά, όπλα ή εκβιασμούς. Ήταν μια φούσκα, γι’ αυτό και αφεθήκαμε ελεύθεροι“.

Αναφερόμενος στην περιουσία της Μονής Αγίας Τριάδος, τόνισε ότι τα 175 στρέμματα που αμφισβητούνται ανήκουν νόμιμα στον αδελφό του, προερχόμενα από οικογενειακή κληρονομιά αλλά και αγορές από επιχειρηματία που έχει αποβιώσει. “Η Μονή έχει ήδη κερδίσει στο δικαστήριο 750 στρέμματα από το Δημόσιο, δεν μπορεί να τα θέλει όλα“, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσο για τις τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ισχυρίστηκε ότι δεν είναι η δική του φωνή, αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Στην αμφιλεγόμενη συναλλαγή, αναφέρει το zarpanews.gr, έχει άμεση εμπλοκή η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, καθώς το 2017, ο τότε Ηγούμενος και τότε Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, φέρεται εκβιαζόμενος με ροζ βίντεο να σύρθηκε σε υπογραφή βεβαιώσεων αποποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Μάλιστα, το αντικείμενο του εκβιασμού φέρεται να είναι συγκεκριμένο βίντεο που κατέχει δημοσιογράφος των Χανίων (ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στον εκβιασμό) με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων να ζητά περαιτέρω διερεύνηση καθώς γίνεται αναφορά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικων αγοριών.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, 14 άτομα, για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματισθεί και αφορά υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.