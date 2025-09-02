Μαφία της Κρήτης: Είχαν χωρίσει τα Χανιά σε “πιάτσες” ναρκωτικών – Πώς δρούσε η ομάδα

Η επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δράση της “μαφίας της Κρήτης”. Πώς έφτασαν στα χέρια των Αρχών.

Σε περιοχές διακίνησης ναρκωτικών είχαν χωρίσει ολόκληρο το νομό Χανίων τα μέλη της “Μαφίας της Κρήτης” που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά τις σημερινές επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση ήταν δομημένη με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει την εξάρθρωσή της σταδιακά και μεθοδευμένα.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής των Χανίων, ταξίαρχος Ν. Κανέλλος «οι συλλήψεις ξεκίνησαν από τους μικροπωλητές και βήμα – βήμα φτάσαμε στην κορυφή συλλαμβάνοντας και τα αρχηγικά μέλη».

Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε πως «η απάντησή μας στις εγκληματικές ομάδες είναι πως με συνέπεια, μεθοδικότητα και συνεργασία μπορούμε να τις αποδομούμε και να προστατεύουμε την κοινωνία».

Η υπόθεση της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυκατοικία όπου διαμένει αστυνομικός που σημειώθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 2025 ήταν η αρχή για να φτάσουν σταδιακά στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωησς.

Όπως ανέφερε κατά τις σημερινές ανακοινώσεις εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου «η αποδόμηση της οργάνωσης έγινε σταδιακά με στοχευμένες συλλήψεις από τον Ιανουάριο μέχρι και την Κυριακή 31 Αυγούστου. Μέχρι και την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Κυριακής είχαν συλληφθεί ήδη συνολικά 16 άτομα, μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Την Κυριακή συνελήφθησαν και τα υπόλοιπα 33 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών το Αρχηγικό μέλος, δύο υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας εν ενεργεία αστυνομικός».

Ο εν ενεργεία αστυνομικός κατηγορείται για υποβοήθηση εγκληματικής οργάνωσης με παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου.

Η διακίνηση των ναρκωτικών

Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν στις αρμοδιότητες μίας συγκεκριμένης οικογένειας που φαίνεται να είχε τον όλον συντονισμό. Πρόκειται για 13 συνολικά μέλη που έβρισκαν πελάτες, κανόνιζαν τα «βαποράκια» για το εμπόριο της κοκαΐνης, της ηρωίνης και του χασίς ενώ κρατούσαν και τα οικονομικά στοιχεία.

Όπως μεταδίδει το cretapost, η συγκεκριμένη οικογένεια έδινε εντολές σε υποομάδα της οργάνωσης, τη λεγόμενη Street dealers που αποτελούνταν από αλλοδαπούς. Οι Street dealers διακινούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη συγκεκριμένα σημεία που χρησιμοποιούσαν ως πιάτσα πώλησης.

Μάλιστα, ολόκληρος ο νομός Χανίων είχε χωριστεί σε περιοχές αρμοδιότητας για κάθε υποομάδα που κάθε διαβαθμισμένο μέλος διέθετε προσωπικό πελατολόγιο και προμήθευε συγκεκριμένους αγοραστές.

Παράλληλα λάμβανε διακίνηση κοκαΐνης για λογαριασμό του Αρχηγικού μέλους από έτερα μέλη της οργάνωσης σε καταστήματα εστίασης που διατηρούσαν.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών έχοντας προμηθεύσει πάνω από 41 κιλά χασίς, 9 κιλά κοκαΐνης και 2 κιλά ηρωίνης με το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει το 1.177.720 ευρώ.

Εμπόριο όπλων και ξέπλυμα χρήματος

Το εμπόριο όπλων δεν γινόταν στους… δρόμους αλλά σε διαδικτυακές εφαρμογές.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου τα μέλη χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές, τόσο για την μεταξύ τους επικοινωνία όσο και για την επαφή τους με τους υποψήφιους αγοραστές. Σε αυτές τις εφαρμογές παρουσίαζαν τα προς πώληση όπλα και τα κοστολογούσαν.

Η εγκληματική οργάνωση είχε καταφέρει να προχωρήσει και σε ξέπλυμα χρήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη χρησιμοποίησαν το τριφασικό μοντέλου ξεπλύματος: Τοποθέτηση, διαστρωμάτωση και ενσωμάτωση.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν διατραπεζικές υπηρεσίες και διεθνείς πλατφόρμες πληρωμών όσο και τις νόμιμες επιχειρήσεις τους που λειτουργούσαν ως το λεγόμενο πλυντήριο για το ξέπλυμα χρημάτων.

Ο Αρχιμανδρίτης και οι μεγάλες υποθέσεις εκβιασμού

Μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η δράση της εγκληματικής ομάδας στους εκβιασμούς.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του συλληφθέντα Αρχιμανδρίτη ο οποίος αρχικά εμφανίστηκε ως θύμα της οργάνωσης ωστόσο μετά έγινε μέλος αυτής.

Μάλιστα, η «Μαφία της Κρήτης» με πλαστά έγγραφα κατάφεραν και υφάρπαξαν εκκλησιαστική περιουσία η οποία υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ναρκωτικά, όπλα και 100.000 ευρώ τα ευρήματα – Η αποκαλυπτική φωτογραφία

Οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ναρκωτικά, όπλα και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025, όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Στο μεταξύ, το απόγευμα η Αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφία με τα κατασχεμένα, όπλα, χρήματα και ναρκωτικά.

ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / EUROKINISSI

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν πραγματοποιήσει

5.800 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών

Είχαν προμηθευτεί (από εμπόρους ναρκωτικών)

41.222 γραμμάρια κάνναβης

9.175 γραμμάρια κοκαΐνης

2.100 γραμμάρια ηρωίνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια όπως: Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλης, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς, και Πατομπούκαλος.