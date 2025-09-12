Μάγδα Φύσσα για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: “Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα”

Η πρώτη δήλωση της Μάγδας Φύσσα μετά την αποφυλάκιση του καταδικασθέντα αρχηγού της ναζιστικής οργάνωσης, Χρυσής Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Την είδηση της αποφυλάκισης του καταδικασθέντα νεοναζί και αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (12/9), κλήθηκε να σχολιάσει η μητέρα του δολοφονηθέντα ράπερ από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, Παύλου Φύσσα, Μάγδα.

“Ξέρεις πόσα μου έρχονται στο μυαλό, που δεν μπορώ να τα ξεστομίσω; Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο” είπε αρχικά η Μάγδα Φύσσα μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

“Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν, δεν.. είμαι πάρα πολύ οργισμένη“, πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου έρχεται έξι ημέρες πριν την δωδέκατη επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα (Killah P).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην αίτηση για την αποφυλάκισή του ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής επικαλέστηκε λόγους υγείας.

Με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος πλέον βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό ενώ του επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι.

Συγκεκριμένα, καλείται να δίνει το “παρών” σε αστυνομικό τμήμα κάθε μήνα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης σε ποινή κάθειρξης 13 ετών.