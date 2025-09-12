Μαρούσι: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

Συναγερμός στο Μαρούσι για γυναίκα που απειλούσε να πέσει στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/09) στο Μαρούσι καθώς μια γυναίκα απειλούσε να πέσει στο κενό από όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα απειλούσε να πέσει από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μαραθωνοδρόμου.

Ωστόσο, φέρεται πως επενέβη συγγενικό της πρόσωπο το οποίο κατάφερε να την επαναφέρει στο εσωτερικό του σπιτιού.