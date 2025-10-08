Μαρούσι: Καταδίωξη διαρρηκτών μέρα – μεσημέρι

Μία κλήση για απόπειρα διάρρηξης σε οικία στο Μαρούσι κατέληξε σε μία επεισοδιακή καταδίωξη. Ο δράστης συνελήφθη αλλά ο συνεργός του διέφυγε.

Μία επεισοδιακή καταδίωξη εκτυλίχθηκε χθες λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι στην περιοχή του Αμαρουσίου. Αρχικά, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης για απόπειρα διάρρηξης σε οικία επί της οδού Μεσογείων στο Μαρούσι.

Κατόπιν αναζητήσεων στην γύρω περιοχή, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο επί της οδού Νερατζιωτίσσης, χωρίς να καταστεί δυνατό να διαπιστώσουν πόσα άτομα επέβαιναν σε αυτό, στη θέα όμως των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ξεκίνησε καταδίωξη.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το αυτοκίνητο επί της οδού Νερατζιωτίσσης προς τον σταθμό του ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και σε στενά παράλληλα δρομάκια της οδού Μαρίνου Αντύπα. Στην συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σμύρνης στο Νέο Ηράκλειο, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή πεζός, ενώ ο συνεργός του και συνεπιβάτης του, μπήκε εκείνος στη θέση του οδηγού και συνέχισε την πορεία του.

Δόθηκαν εκ νέου αναζητήσεις το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, ενώ παράλληλα ακολούθησε πεζή καταδίωξη μέχρι την οδό Μαρίνου Αντύπα 56, όπου με την συνδρομή αστυνομικού της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν εκτός Υπηρεσίας, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακινητοποίησαν τον δράστη και συνελήφθη.

Το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε σταθμευμένο και ασφαλισμένο στην οδό Ήρας, ενώ ο συνεργός του συλληφθέντα κατάφερε να διαφύγει. Ο συλληφθείς που κατηγορείται για απόπειρα κλοπής και απείθεια, όπως διαπιστώθηκε, είναι ένας 32χρονος Αλβανός που έχει συλληφθεί στο παρελθόν τουλάχιστον 10 φορές για πλήθος αδικημάτων και του είχε απαγορευτεί και η εκ νέου είσοδος στη χώρα, ενώ ο συνεργός του που κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται, εκτιμάται ότι είναι Έλληνας.