Μαρούσι: Στο νοσοκομείο 41χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύεται 41χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα δύο ατόμων στο Μαρούσι. Τον χτύπησαν ακόμα και με σφυριά.

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (3/10) στο Μαρούσι, με έναν 41χρονο να οδηγείται στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση σε βάρος του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το MEGA, δύο άτομα επιτέθηκαν σε έναν 41χρονο στην οδό Φραγκογλησιάς στο Μαρούσι, με το θύμα να κάνει λόγο για “απρόκλητη επίθεση”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες χρησιμοποίησαν μέχρι και σφυριά και χτύπησαν τον 41χρονο σε όλο του το σώμα.

Ο άνδρας νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.