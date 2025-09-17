“Με την Παλαιστίνη, ως τη λευτεριά!” – 18η Αντιρατσιστική Γιορτή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

To Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτέμβρη 2025 πραγματοποιείται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η 18η Αντιρατσιστική Γιορτή. Αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων.

Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτέμβρη 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο η18η Αντιρατσιστική Γιορτή.

«Για μια ακόμα χρονιά, το φεστιβάλ του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών και της Κίνησης “Απελάστε τον Ρατσισμό” κλήθηκε να ξεπεράσει έμμεσους και άμεσους αποκλεισμούς από Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους χώρους, που χρόνο με τον χρόνο διευρύνονται. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον χώρο της Αντιρατσιστικής μας γιορτής που θα γίνει φέτος στο φιλόξενο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή συνύπαρξης και πολιτισμού. Μια συνάντηση αντίστασης και διεκδίκησης ενός κόσμου χωρίς πόλεμο, ρατσισμό και φτώχεια. Με όπλο την αλληλεγγύη και τον κοινό αγώνα, για μια ζωή με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

Φέτος στο πρώτο πλάνο της Αντιρατσιστικής μας Γιορτής βρίσκεται ο αγώνας του λαού της Παλαιστίνης για ζωή και ελευθερία. Ενώνουμε τις φωνές μας με τους Παλαιστίνιους αδελφούς και τις Παλαιστίνιες αδελφές μας στην Γάζα, που βρίσκονται στο στόχαστρο της θηριωδίας των σιωνιστών και των ιμπεριαλιστών συμμάχων τους, των ΗΠΑ και της ΕΕ. Δυναμώνουμε το κίνημα αλληλεγγύης που απαιτεί να σταματήσει η γενοκτονία και εναντιώνεται στους πολέμους. Παλεύουμε για την Ειρήνη σε όλο τον κόσμο, που όπως λέει κι ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος, «είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων, είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου».

Στην 18η Αντιρατσιστική Γιορτή, αγωνιζόμαστε για ανοιχτά σύνορα για την προσφυγιά, ενάντια σε νόμους και πολιτικές, όπως το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου αντι-μεταναστευτικής πολιτικής που ποινικοποιεί τα κατατρεγμένα θύματα του πολέμου και της φτώχειας. Αθώους ανθρώπους που παίρνουν τον δρόμο της ξενιτειάς. Παλεύουμε για δικαιοσύνη στα αδικοχαμένα θύματα της Πύλου και των Τεμπών απέναντι σε αξιωματούχους και κυβερνήσεις που επιχειρούν να συγκαλύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες και πολιτικές. Ενάντια στα ρατσιστικά μέτρα, στην ακροδεξιά και στους φασίστες χαιρετίζουμε τον αγώνα των μεταναστριών και των μεταναστών στο LA και σε εκατοντάδες πόλεις των ΗΠΑ. Κόντρα στον σεξισμό και στην ομοφοβία, αναγνωρίζουμε ίσα δικαιώματα σε όλες και όλα όσα έχουν μπει στο στόχαστρο του τρίπτυχου «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια».

Για αυτούς και πολλούς ακόμα λόγους, σας περιμένουμε στην 18η Αντιρατσιστική Γιορτή. Για να συναντήσουμε πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες της αντίστασης. Για να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μουσικές και χορούς του κόσμου. Για να γευτούμε γεύσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη. Για ίσα δικαιώματα σε όλες, όλα και όλους. Για δικαιοσύνη. Και πρώτα απ’ όλα φέτος, με την Παλαιστίνη, ως την λευτεριά!», αναφέρουν οι διοργανωτές στο κάλεσμά τους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 20 Σεπτέμβρη

Συναυλία, από τις 8:30 µ.µ.

Tito Baden με την μπάντα του

Αλέξανδρος Κτιστάκης με την μπάντα του

Μάρθα Φριντζήλα the Kubara project & Kalogeraki bros

+ Ικαριώτικο Γλέντι με τους ΖΕΥΚΑΛΗΔΕΣ

Γιώργος Στρούπας (βιολί), Λυκούργος Ζερβάκος (κρουστά), Αστέρης Κωνσταντίνου (λαούτο, κιθάρα και τραγούδι) Πέτρος Ράπτης (μπουζούκι και τραγούδι)

Χώρος Συζητήσεων

Στις 7:30 μ.μ., συζήτηση με θέμα: «Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».

Ομιλητές/τριες: Μιχιάρ Εκτάμι (Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων), Αντώνης Νταλακογιώργος (πρόεδρος ΠΕΝΕΝ), Τάκης Πολίτης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακτιβιστής) Ντίνα Ρέππα (δασκάλα, ΣΕΠΕ Αριστοτέλης)

Παρεμβαίνουν: Κώστας Αβραμίδης (Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων, πρόεδρος ΣΕΤΤΕΕ), Κώστας Μασκαλίδης (Κόκκινο Νήμα) και ομιλητής/τρια από το Λαϊκό Μέτωπο

Συντονισμός: Χρήστος Βαγενάς (Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό», μέλος του “March to Gaza”)

Στις 6:30 μ.μ., θεατρική παράσταση: «Το Όνειρο ενός Μικρού Πρίγκιπα» από τις Συλλογικές Δράσεις Αλληλεγγύης για το «18 Άνω»

Ένα ταξίδι από την χρήση στην απεξάρτηση, βασισμένη στο διαχρονικό έργο του Αντουάν ντε Σαίντ-Εξυπερύ. Ένα μήνυμα για το Δικαίωμα στη Θεραπεία από τις Ψυχοτρόπες Ουσίες. (Στον χώρο της παράστασης απαγορεύεται το κάπνισμα).

Προβολή από τις 10 μ.μ.: «Καμιά Άλλη Γη (No Other Land)», 2024, Διάρκεια: 92′

Παλαιστινιακό Ντοκιμαντέρ: Ένας Παλαιστίνιος ακτιβιστής και ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος προσπαθούν να καταγράψουν τον αγώνα των κατοίκων του Μάσαφερ Γιάτα στη Δυτική Όχθη να σώσουν τον οικισμό τους από τις απανωτές, βίαιες απόπειρες του ισραηλινού στρατού να τον κατεδαφίσει ολοσχερώς.

Σκηνοθεσία: Μπάσελ Άντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Ραχέλ Ζορ, Γιουβάλ Άμπρααμ.

Παιδότοπος

«Ο Κόσμος, η Φύση, Δρόμοι Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη»

Για Παιδιά 3 – 12 ετών

18:00 – 20:00: Εικαστικά εργαστήρια από την παιδαγωγική ομάδα «Σκασιαρχείο»: με χρώματα και εικόνες τα παιδιά μιλούν για την Παλαιστίνη, για έναν Κόσμο Δικαιοσύνης, για το δικαίωμα στη Γη και την Ελευθερία.

20:00: Φτου (Ξ)ελευθερία: Θεατρικό Παιχνίδι από την Ελένη Αναστασιάδου και την Έρρικα Σαρρή.

21:00: Θεατρικό Παιχνίδι από το Νάσο Παπαστάθη

Για Εφήβους 12 -18 ετών

19:00 – 20:00: Εργαστήρι Έκφρασης και Επικοινωνίας για Εφήβους με το Νάσο Παπαστάθη

20:00 – 21:00: «Το Μυαλό σε Δράση – Πορείες Ανατροπής» Παιχνίδι Δράσης με τη Χριστίνα Ίνσουπ.

Κυριακή 21 Σεπτέμβρη

Από τις 8:00 μ.μ., Παλαιστινιακός χορός από την ομάδα παραδοσιακού χορού Dabke, “Al-awde”, της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας

Hip Hop σκηνή, από τις 8:30 µ.µ.

Ραμμένος Άσσος

Μόνιμος Κάτοικος

Sara AΤΗ + Skoul

Sadahzinia

Social Waste

+ Παραδοσιακό Γλέντι με το συγκρότημα «Λάσκα»

Χρήστος Αναστασιάδης (κλαρίνο, γκάιντα), Έλενα Αβραμιώτη (βιολί, τραγούδι),

Κώστας Ζευκιλής (ηλεκτρική κιθάρα) και Ηρακλής Τσοπελάκης (κρουστά)

Χώρος Συζητήσεων

Στις 7:30 μ.μ., συζήτηση με θέμα: «Αντιμεταναστευτικός νόμος, αναστολή ασύλου και pushbacks: Ρατσιστικές πολιτικές και ακροδεξιά απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη»

Ομιλητές/τριες: Ιάσονας Αποστολόπουλος (ακτιβιστής – διασώστης), Χριστίνα Ζιάκκα (Antinazi Zone), Δημήτρης Χριστόπουλος (πανεπιστημιακός – συγγραφέας) και Ιωάννα Λίλα (Πρωτοβουλία Αλβανών μεταναστών και αλληλέγγυων).

Παρεμβαίνουν: Παναγιώτης Καρδαμίτσης (ΟΚΔΕ – Σπάρτακος), Ευαγγελία Κοντοδήμα (Δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα), Θανάσης Κούρκουλας (Κόκκινο Νήμα) και Γιάννος Λεβισιάνος – Λαμπρόπουλος (Αναμέτρηση).

Συντονισμός: Στέλιος Φαζάκης (Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό», μέλος Αντιφασιστικού Συντονισμού Αθήνας-Πειραιά)

Παιδότοπος

«Ο Κόσμος, η Φύση, Δρόμοι Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη»

Για Παιδιά 3 – 12 ετών

18:00: Παιχνίδια με τα Χρώματα

18:30 – 19:30: «Φτιαχνοντας τον Κόσμο που Θέλουμε. Ανοίγοντας Δρόμους προς την Παλαιστίνη» Παιχνίδι Δράσης από την Χριστίνα Ίνσουπ.

19:30 – 20:30: Εργαστήρι Σωματικού Θεάτρου από την Ομάδα «Art Can Act»

20:30 – 22:30: Δραστηριότητες για τη Φύση από την Ομάδα «Παρέα του Δάσους.»

Για Εφήβους 12 -18 ετών

19:00 – 20:00: Εργαστήρι Έκφρασης και Επικοινωνίας για Εφήβους με το Νάσο Παπαστάθη

20:00 – 21:00: «Το Μυαλό σε Δράση – Πορείες Ανατροπής» Παιχνίδι Δράσης με τη Χριστίνα Ίνσουπ.

Στον χώρο της Γιορτής θα συνυπάρχουν:

Έκθεση Πολιτικής Γελοιογραφίας µε την συμμετοχή γνωστών σκιτσογράφων. Ανάμεσά τους οι Δημήτρης Γεωργοπάλης, Πέτρος Ζερβός, Μιχάλης Κουντούρης, Κουραφέλκυθρα, Γιώργος Μικάλεφ, Βαγγέλης Χερουβείμ, Je m’ en Fous Art, John Antono, Soloup.

µε την συμμετοχή γνωστών σκιτσογράφων. Ανάμεσά τους οι Δημήτρης Γεωργοπάλης, Πέτρος Ζερβός, Μιχάλης Κουντούρης, Κουραφέλκυθρα, Γιώργος Μικάλεφ, Βαγγέλης Χερουβείμ, Je m’ en Fous Art, John Antono, Soloup. Έκθεση Φωτογραφίας µε την συµµμετοχή γνωστών φωτογράφων. Μεταξύ τους οι Ελένη Γρηγοράτου, Μιχάλης Καραγιάννης, Μάριος Λώλος, Κώστας Τζούμας, Ομάδα Φωτογραφίας Συλλογικών Δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το «18 Άνω»

Διεθνής κουζίνα με γεύσεις από Κουρδιστάν, Νιγηρία, Σουδάν και Τουρκία.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο θα στηθούν δεκάδες περίπτερα µεταναστευτικών και προσφυγικών οργανώσεων, αντιρατσιστικών και αντιφασιστικών κινήσεων, εργατικών σωματείων, LGBTQI και γυναικείων οργανώσεων, εντύπων και διαδικτυακών ΜΜΕ, κινήσεων δικαιωμάτων, αναπηρικών συλλογικοτήτων, θεραπευτικών κοινοτήτων, λαϊκών συνελεύσεων, πρωτοβουλιών αντίστασης, τοπικών συλλογικοτήτων και οργανώσεων νεολαίας.

Θα λειτουργήσουν βιβλιοπωλείo, ταβέρνα, και µπαρ.

Ο χώρος θα είναι φιλικός και προσβάσιμος για ανάπηρα άτομα.

Οικονομική ενίσχυση μίας μέρας 5 Ευρώ, για το διήμερο 8 Ευρώ.

Είσοδος ελεύθερη για ανέργους-ες-α.