Μεγάλες καθυστερήσεις στο “Ελ. Βενιζέλος” – Τι συνέβη

Η ανακοίνωση της AEGEAN για τις καθυστερήσεις στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” το πρωί της Παρασκευής.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται, το πρωί της Παρασκευής (26/9), στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με την AEGEAN να εκδίδει σχετική ανακοίνωση για το επιβατικό κοινό.

Όπως αναφέρει σχετικά «η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».

Ως συνέπεια, «σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας».

«Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες» καταλήγει η ανακοίνωση, με την εταιρεία να αποδίδει ευθύνη στη διαδικασία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.