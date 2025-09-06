Μετρό: Κλείνει στις 16:00 ο σταθμός “Σύνταγμα”

Κλείνει με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό “Σύνταγμα” καθώς στις 19:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση για τα Τέμπη.

Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του μετρό “Σύνταγμα” από τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9), λόγω συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση».

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Σύνταγμα συγκέντρωση από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.