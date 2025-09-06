Ελλάδα Τέμπη

Μετρό: Κλείνει στις 16:00 ο σταθμός “Σύνταγμα”

Διαβάζεται σε 1'
Κλειστό το Μετρό
Κλειστό το Μετρό EUROKINISSI

Κλείνει με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό “Σύνταγμα” καθώς στις 19:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση για τα Τέμπη.

Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του μετρό “Σύνταγμα” από τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9), λόγω συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, με εντολή της ΕΛΑΣ, οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση».

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Σύνταγμα συγκέντρωση από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Σχετικό Άρθρο
Ελλάδα

Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα