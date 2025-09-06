Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη

Πανελλαδικό κάλεσμα για συγκεντρώσεις το απόγευμα σε όλη την Ελλάδα απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού, την ώρα που ο πρωθυπουργός θα προχωρά στις εξαγγελίες του στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Σάββατο (6/9), μετά από κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού, μετά και το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Το πανελλαδικό κάλεσμα έρχεται τη στιγμή που ο πρωθυπουργός θα προχωρά στις εξαγγελίες του στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών» όχι μόνο στην Αθήνα, όπου η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07:00 το απόγευμα, αλλά και σε πλατείες σε όλη τη χώρα.

«6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική δράση και τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

«Ζωή χωρίς ΟΞΥΓΟΝΟ ! Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη…

ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά… Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η κ. Καρυστιανού στην ανάρτησή της.