MN KOSTAS: Πώς απετράπη οικολογική καταστροφή στην Κρήτη

Η έγκαιρη επέμβαση σύγχρονων Ρυμουλκών-Αντιρρυπαντικών και Ναυαγοσωστικού απέτρεψε οικολογική καταστροφή στην Κρήτη

Με άμεση επέμβαση των ρυμουλκών – αντιρρυπαντικών πλοίων της εταιρείας SEAGATE, συντονισμένες ενέργειες με το Λιμενικό Σώμα, αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της σε επιχειρήσεις επιθαλάσσιας αρωγής και την πλήρη αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων των ρυμουλκών – αντιρρυπαντικών πλοίων, που συμμετείχαν στην όλη επιχείρηση, απετράπη ο κίνδυνος εκτεταμένης μόλυνσης, σε μια εμβληματική περιοχή της ΒΑ Κρήτης, κοντά στο Κυριαμάδι Σητείας.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση ανακοίνωση, τις βραδινές ώρες στις 24 Ιουλίου 2025, το φορτηγό πλοίο MN KOSTAS, σημαίας Σιέρα Λεόνε, προσάραξε σε ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή 3 ν.μ. δυτικά του Κάβου “Σίδερος”, κοντά στη Σητεία και εντός περιοχής NATURA.

Από τον πλοιοκτήτη του πλοίου ανατέθηκε στην εταιρεία SEAGATE η επιχείρηση επιθαλάσσιας αρωγής του πλοίου και του φορτίου του. Άμεσα, διατέθηκαν τα Ρυμουλκά-Αντιρρυπαντικά “ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ IV” και “ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΙΙ”, τα οποία φέρουν ικανό διασωστικό και απαντλητικό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ, το οποίο παρέμεινε διαρκώς στην περιοχή του συμβάντος με σκοπό, πέραν των λοιπών, την διαφύλαξη της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Κατά την έναρξη της επιχείρησης και μετά από ενδελεχή έρευνα διαπιστώθηκε ότι η προσάραξη του πλοίου ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με εμβολή μέρους του υφάλου διαστάσεων 10Χ9 μέτρων, σε βάθος 3 μέτρων, εντός του κύτους του πλοίου. Ως αποτέλεσμα, προκλήθηκαν σοβαρότατες ζημιές και εισροή υδάτων στο αριθμ. 1 αμπάρι. Με αυτά τα δεδομένα, ήταν αδύνατη η αποκόλληση του πλοίου. Μάλιστα, εάν επιχειρείτο τέτοια προσπάθεια, ήταν βέβαιο ότι θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτη βύθιση του πλοίου, που εν συνεχεία θα προκαλούσε εκτεταμένη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εξαιτίας των ρυπογόνων ουσιών που έφερε. Η ανεξέλεγκτη, όμως, βύθιση του πλοίου θα καθιστούσε και την ανέλκυση του ναυαγίου πολύ δύσκολη, ενδεχομένως και αδύνατη.

Για τους παραπάνω λόγους, με βάση όσα αναφέρονται, η απόλυτη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος προκρίθηκε ως πρώτη προτεραιότητα κατά την επιχείρηση, που διεξήχθη κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς ισχυροί άνεμοι (7-8 Μποφόρ) επικρατούσαν στην περιοχή, για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της όλης επιχείρησης.

Ουσιαστικά, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων των εκτελούμενων εργασιών, εξαιτίας της επαπειλούμενης άμεσης βύθισης του πλοίου, η προστασία του ευαίσθητου θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτέλεσε την αποκλειστική προτεραιότητα.

Τελικά, από το πλοίο απαντλήθηκε το σύνολο της ποσότητας του καυσίμου που μετέφερε (περίπου 37 τόνοι πετρέλαιο) και το οποίο παραλήφθηκε από το ναυαγοσωστικό πλοίο, ενώ απομακρύνθηκαν και όλες οι ρυπογόνες ουσίες, οι υδρογονάνθρακες, τα λιπαντικά έλαια, τα χρώματα και άλλα επικίνδυνα υλικά. Επίσης, κατέστη δυνατό να εκφορτωθεί και το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου του (αδρανής γύψος).

Με τις ενέργειες της εταιρείας SEAGATE και ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η επιχείρηση του ΜΝ KOSTAS περαιώθηκε με τρόπο ενδεδειγμένο και συντονισμένο, με το εκπαιδευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της σε πλήρη δράση. Ως αποτέλεσμα αποφεύχθηκε θαλάσσια ρύπανση σε μια οικολογικά και τουριστικά ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή.

Συμπερασματικά, όπως τονίζεται, η υπόθεση του MN KOSTAS κατέδειξε για ακόμη μια φορά τη σημασία της άμεσης αντίδρασης, της τεχνικής εμπειρίας και της ετοιμότητας των ελληνικών ναυαγοσωστικών δυνάμεων, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι, ακόμη και κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος μπορεί να διασφαλιστεί αποτελεσματικά.

Το υπουργείο

Όπως σημειώνει και το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας αναφορικά με την προσάραξη του φορτηγού (Φ/Γ) πλοίου «MN KOSTAS» σημαίας Σιέρρα Λεόνε, στη θαλάσσια περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, 3 ν.μ. δυτικά της άκρας Σίδερος Κρήτης την 24.07.2025, (σχετικός σύνδεσμος) γνωρίζεται ότι τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σητείας ότι το Φ/Γ πλοίο έχει υποστεί κάθετη βύθιση προς τα δεξιά, με την πλώρη να εξέχει του ύδατος.

Κατά το διάστημα που ακολούθησε την προσάραξη, πραγματοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία, εργασίες απάντλησης του συνόλου των καυσίμων και των λιπαντελαίων, εργασίες εκφόρτωσης του φορτίου (Γυψόχωμα), καθώς και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων του πλοίου, με τη χρήση Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών πλοίων, Πλωτών Γερανών και άλλου Φορτηγού πλοίου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου και τέθηκε σε άμεση ετοιμότητα πρόσθετος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός στη θαλάσσια περιοχή της προσάραξης και στο λιμένα της Σητείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, συγκλήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις), η οποία χαρακτήρισε το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο και αποφασίσθηκε η απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, καθώς λόγω της θέσης και της κατάστασής του αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο. Η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά.