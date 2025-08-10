Νάξος: Πορεία γεμάτη συμβολισμούς για την Παλαιστίνη, στη γενέτειρα του Μανώλη Γλέζου

Σχεδόν 100 άτομα διαδήλωσαν στην Απείρανθο της Νάξου για το δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης να υπάρχει

Σε μία πορεία ιδιαίτερα έντονου συμβολισμού η Απείρανθος της Νάξου βροντοφώναξε το βράδυ της Κυριακής (10/08) “λευτεριά στην Παλαιστίνη”.

Αν αναζητείτε ακόμα τον συμβολισμό, να σας ενημερώσουμε ότι σ’ αυτό το ονειρικό χωριό του νησιού γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μανώλης Γλέζος, το σύμβολο της ελληνικής αντίστασης στη ναζιστική κατοχή. Σίγουρα από κάποια γωνιά του ουρανού ο Μανώλης θα ένωσε και αυτός τη (ουράνια, πια) φωνή του με τους συγκεντρωμένους.

Στην πορεία (από την Εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου μέχρι την Πλάτσα) πήραν μέρος περίπου 100 άτομα, μόνιμοι κάτοικοι του χωριού αλλά και παραθεριστές του Αυγούστου.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πλακάτ και φώναζαν συνεχώς μία γκάμα από συνθήματα, κυρίως στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά (From the river to the sea, Palestine will be free) υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στα υπό κατοχή παλαιστινιακά εδάφη.

Μετά από μία ώρα περίπου και αφού το πλήθος αντιμετώπισε με υποδειγματική ψυχραιμία κάποιον που φώναξε “ναι αλλά για την Κύπρο δεν λέτε τίποτα” η πορεία έφτασε στο τέλος της.