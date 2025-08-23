Νάξος: Το Δημόσιο κατεδαφίζει το αυθαίρετο ξενοδοχείο στο Αλυκό

Το Κίνημα «Σώστε τις Παραλίες της Νάξου» χαιρετίζει την κατεδάφιση του αυθαίρετου ξενοδοχείου στο Αλυκό και μιλά για έργο με τεράστιο περιβαλλοντικό συμβολισμό.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυθαίρετης δόμησης στο νησί της Νάξου οδηγείται πλέον σε κατεδάφιση. Το Κίνημα «Σώστε τις Παραλίες της Νάξου», με ανακοίνωσή του το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, χαιρετίζει την επικείμενη κατεδάφιση του αυθαίρετου ξενοδοχείου που δεσπόζει εδώ και δεκαετίες στο κεδρόδασος και την παραλία του Αλυκού.

Όπως τονίζει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα naxostimes.gr, πρόκειται για έργο υψίστης περιβαλλοντικής σημασίας και συμβολισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση ενός μοναδικού οικοσυστήματος και θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη προστασίας των παραλιών και δασών της Νάξου από την καταπάτηση και την εμπορευματική εκμετάλλευση.

Η ανακοίνωση του Κινήματος

Μετά από πέντε δεκαετίες το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην κατεδάφιση αυθαίρετου ξενοδοχείου στο κεδρόδασος και παραλία του Αλυκού στη Νάξο, περιοχή υψίστης περιβαλλοντικής σημασίας και μοναδικού κάλλους.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία για την κατεδάφισή του πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες και το έργο θα ξεκινήσει άμεσα, δηλαδή το αργότερο τον Οκτώβρη. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η τεχνική περιγραφή του έργου προβλέπει τη σύνταξη μελέτης αναδάσωσης του χέρσου χώρου που θα προκύψει από την κατεδάφιση.

Το Αλυκό απειλείται

Στην χαρακτηρισμένη από το 2010 με τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου δημόσια – δασική έκταση του Αλυκού, σε περιοχή απειλούμενων παραλιών υψίστης σημασίας Natura 2000 και χαρακτηρισμένων δια νόμου ως “απάτητων” ανεγέρθηκε παράνομα τη δεκαετία του 1970 ξενοδοχειακό συγκρότημα επιφάνειας 8.800 τμ., από εταιρεία ξένων συμφερόντων, το οποίο παραμένει εκεί ως σήμερα ημιτελές και ετοιμόρροπο. Το 2022 κηρύχθηκε κατεδαφιστέο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

To Aλυκό αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο κίνδυνο από τη διέλευση και στάθμευση τροχοφόρων και τη συνεχή καταπάτησή του από επιχειρηματίες και επισκέπτες. Συγχρόνως με την απουσία πυροπροστασίας, αφού στην περιοχή δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί ή δεξαμενή νερού, η κατάσταση είναι εύφλεκτη από όλες τις απόψεις. Ο υπάρχων εργοταξιακός δρόμος στο Αλυκό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από το εργοτάξιο και πρέπει να αποξηλωθεί μετά το πέρας των εργασιών. Οι κέδροι του μοναδικού αυτού δάσους είναι άρρωστοι και η περίθαλψή τους δεν μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα όσο το δάσος συνεχώς καταπατάται.

Το ίδιο ισχύει και για τη ραγδαία αλλοίωση – αποσταθεροποίηση των αμμοθινών που χωρίς τη βλάστηση δεν ανακάμπτουν πλέον. Το Τοπικό Συμβούλιο Σαγκρίου αποφάσισε στην αρχή της σεζόν, πως η πρόσβαση των οχημάτων στις αμμοθίνες πρέπει να περιοριστεί και η καντίνα να απομακρυνθεί. Όμως τέλος της σεζόν δεν έχει γίνει τίποτα σχετικό. Όλες οι αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί από πολίτες, συλλογικότητες, ΜΜΕ, φορείς, επιστήμονες και Αρχές τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν την κατεπείγουσα ανάγκη παρέμβασης για την προστασία του.

Έργο υψίστης σημασίας η κατεδάφιση του αυθαίρετου ξενοδοχείου

“Ελπίζω η κατεδάφιση αυτή με το μεγάλο συμβολισμό για την κοινωνία της Νάξου κόντρα στην αποικιοκρατία των τουριστικών “επενδυτών” να είναι η αρχή της αποκατάστασης των παραλιών και δασών της Νάξου. Πρόκειται για ευαίσθητα οικοσυστήματα που θα έπρεπε να προστατεύονται αυστηρότατα, αντί να καταπατούνται και καταστρέφονται καθημερινά”, δηλώνει η Ελένη Ανδριανοπούλου, κάτοικος Νάξου, ενεργό μέλος του Κινήματος “Σώστε τις Παραλίες της Νάξου”, μιας ανοιχτής πρωτοβουλίας πολιτών που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2023 με στόχο την προστασία των παραλιών της Νάξου από την καταστροφική εμπορευματική εκμετάλλευσή τους.

“Η καταστροφή των ακτών έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια με επίδοξους “παραλιάρχες” να επιδίδονται σε εκβραχισμούς, λαθραμμοληψίες, καταπάτηση και υποβάθμιση των αμμουδιών σε επίπεδο καταυλισμού και με τη μνημονιακή Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε., την Κτηματική Υπηρεσία, τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, την Αστυνομία, το Λιμεναρχείο και την Εισαγγελία να παίρνουν τον ρόλο των διαχειριστών αυτής της καταστροφής”, συμπληρώνει η ίδια.

Ο Μιχάλης Φραγκίσκος, επίσης μέλος του Κινήματος και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, σχολιάζει ότι το έργο έχει και ένα ευρύτερο εθνικό συμβολισμό. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού προβλέπει την κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων τουριστικών εγκαταστάσεων. “Η κατεδάφιση στο Αλυκό ως πρώτη του είδους της θέτει σε καθολική αμφισβήτηση τις φαραωνικές τουριστικές ανοικοδομήσεις εκτός σχεδίου και ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές, όπως στο Σαρακήνικο της Μήλου, στην Κουμπάρα της Ίου ή στον Φάρο της Σίφνου, που σταμάτησαν μετά από καταγγελίες και προσφυγές πολιτών”.