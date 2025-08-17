Νεκρός κρατούμενος στο ΑΤ Κερατέας

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας που κρατείτο στο ΑΤ Κερατέας. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την τελευταία του πνοή άφησε εντός του ΑΤ Κερατέας ένας άνδρας που κρατείτο και είχε συλληφθεί χθες, Σάββατο (16/08) για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το πρωί της Κυριακής (17/08) εντόπισαν τον αλλοδαπό κρατούμενο χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.