“Νεκροταφείο” αυτοκινήτων στο Τελωνείο Πάτρας – Κάηκαν 550 οχήματα

Ολοσχερής καταστροφή από τη φωτιά στα οχήματα που φυλάσσονται στο Τελωνείο Πάτρας.

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της ΑΑΔΕ.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς αριθμός, που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα.

Επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή ώστε μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα – είναι πολύ υψηλή τώρα, λόγω της θερμότητας, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά – να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Εικόνες και βίντεο

Thanassis Stavrakis/AP Photo

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΥΠΟΛΟΣ/INTIME NEWS