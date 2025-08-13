Φωτιά στην Αχαΐα: Ανυπολόγιστες καταστροφές – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τεράστιες καταστροφές στην Αχαΐα από το πέρασμα της καταστροφικής φωτιάς η έκταση της οποίας ξεπέρασε τα 20 χιλιόμετρα μέσα στη νύχτα. Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Οι πρώτοι συναγερμοί για φωτιά ήχησαν την Τρίτη σε Ζάκυνθο, Άρτα και Βόνιτσα ενώ αργότερα προστέθηκαν νέα μέτωπα, κυρίως σε Αχαΐα και Χίο. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις πήρε πολύ γρήγορα η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Φλογέρες Ερυμάνθου στην Αχαΐα.

Η φωτιά έφτασε στη βιομηχανική ζώνη Πάτρας ενώ πέρασε μέσα από το χωριό Περιστέρα Αχαΐας, με αποτέλεσμα να παραδοθούν στις φλόγες αρκετές κατοικίες.

Πυρόπληκτοι κατήγγειλαν στην ΕΡΤ πως “για να λειτουργήσουν οι πυροσβεστική κρουνοί έπρεπε να συνδεθεί το νερό από το φράγμα. Όμως αυτό εδώ και 6- 7 χρόνια δεν έχει γίνει”. Ανάλογες καταγγελίες είχαν υπάρξει και για την ολοκληρωτική καταστροφή στη Δαδιά.

Στη Ζάκυνθο, η φωτιά κύκλωσε το χωριό Αγαλάς, νοτιοδυτικά, καίγοντας αιγοπρόβατα, καταστρέφοντας σπίτια και αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες. Σπίτια, καλλιέργειες και ζώα κάηκαν και στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας που ανταποκρίνεται με 4 αεροσκάφη.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη Ζάκυνθο κάνουν λόγο για καμένα 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών, στη Χίο κάηκε περιοχή Natura ενώ η έκταση της καταστροφής στην Αχαΐα δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμη.

Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα που κάηκαν, με την αποτίμηση να γίνεται σε δεύτερο χρόνο. Φυσικά, μιλάμε για μια ακόμη τεράστια, οικολογική καταστροφή.

Στην δε Νοτιοδυτική πλευρά της Πάτρας έχουν καεί σπίτια στα Τσουκαλέικα, υπάρχουν ζημιές στα Βραχνέϊκα, δύο εργοστάσια κάηκαν στην ΒΙΠΕ, πολλά σπίτια έχουν καεί στα Μοιρέικα και άλλα χωριά, το Αχαϊκό κινδύνευσε, η φωτιά πέρασε από την Καμενίτσα, έκαψε σπίτια και πέρασε Αλισσό. Εκκενώθηκε η Ανω Αχαϊα, ενώ έγιναν καταστροφές μέχρι και σε επιχειρήσεις στα Καμίνια.

Τραυματίες πυροσβέστες σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα, Χίο και Αιτωλοακαρνανία

Με ασθενοφόρα διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες με συμπτώματα θερμοπληξίας στην Αχαΐα, ένας στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και ένας στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα.

Στη Χίο, δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Δείτε φωτογραφίες από τη δεύτερη μέρα μάχης με τις φλόγες στην Αχαΐα:

Δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Εκτεταμένες ζημιές και σε Πρέβεζα – Χίο – Ζάκυνθο:

Στην Πρέβεζα, οι κάτοικοι βιώνουν τις καταστροφικές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς. Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίστηκε στη Φιλιππιάδα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες έχουν καεί 10 με 12 σπίτια.

Καταγγελίες για έλλειψη συντονισμού και επαρκών δυνάμεων κατάσβεσης υπήρξαν από κατοίκους στη Χίο:

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή, εξαπλώθηκε με γρήγορους ρυθμούς λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας πολλαπλά μέτωπα. Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται κοντά στη Βολισσό με κόσμο να απεγκλωβίζεται από τις παραλίες με σκάφη του Λιμενικού.

Να σημειωθεί πως στα τέλη Ιουνίου περισσότερα από 62.000 στρέμματα έγιναν στάχτη γύρω από την πόλη της Χίου φτάνοντας μέχρι το νοτιοδυτικό κομμάτι της, στις παρυφές των Μαστιχοχωρίων.

“Αντιπύρ” στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο εφαρμόστηκε η μέθοδος του “αντιπύρ” για να σωθεί ο οικισμός Κερί. Οι δυνάμεις άναψαν ελεγχόμενη φωτιά σε επιλεγμένο σημείο ώστε να συναντηθεί με το μέτωπο και να το κατευθύνει μακριά από τα σπίτια. Η τακτική αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για τη σωτηρία του χωριού.

Στον Αγαλά, την περιοχή που επλήγη περισσότερο το πρώτο 24ωρο σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Από τον Αγαλά έως το Κερί, οι ξενοδοχειακές μονάδες εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ σήμερα κάτοικοι και επιχειρηματίες επιστρέφουν σταδιακά.