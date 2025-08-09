Όλη η Ελλάδα μια κραυγή για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις της Κυριακής

Οι προγραμματισμένες, πανελλαδικές κινητοποιήσεις για τις 10 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα, με αίτημα να δοθεί άμεσα τέλος στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Ένα ποτάμι αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό σχηματίζεται σε περισσότερα από 100 σημεία σε όλη την Ελλάδα την Κυριακή (10/08) από συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της πρωτοβουλίας March To Gaza για δράσεις αλληλεγγύης «σε κάθε πόλη, νησί και τουριστικό προορισμό», μια πρωτοβουλία που συναντά ευρεία ανταπόκριση, την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του, προετοιμάζοντας μια «τελική λύση» εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού.

Οι συγκεντρώσεις έχουν ως βασικά αιτήματα την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις.

Με τα σημεία στον χάρτη της Ελλάδας να πολλαπλασιάζονται από το αρχικό κάλεσμα της πρωτοβουλίας, περισσότερα από 95 μέρη σε όλη την Ελλάδα θα γεμίσουν με συγκεντρώσεις και δράσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

«H 10η Αυγούστου είναι η πιο έμπρακτη απάντηση στην Ελληνική Κυβέρνηση που επιμένει να συνεργάζεται με το γενοκτονικό κράτος, χωρίς καμία ντροπή, την ώρα, που όπως φαίνεται και από τον χάρτη, η χώρα μας στέκεται στο πλευρό της Παλαιστίνης και απαιτεί άμεσα την διακοπή κάθε συμμαχίας» αναφέρει το March to Gaza και καταλήγει:



«Όπου κι αν βρισκόμαστε, σε κάθε χωριό, κάθε πλατεία, κάθε νησί, κάθε σοκάκι, κάθε πόλη, κάθε δρόμο, κάθε βουνό, φωνάζουμε για το δίκιο και την Παλαιστίνη. Δεν ανεχόμαστε υποστηρικτές της γενοκτονίας στη χώρα και τα νησιά μας – δεν ανεχόμαστε να γίνεται η γενοκτονία στο όνομα μας. Όλος ο κόσμος θα μάθει πως η ελληνική κυβέρνηση είναι μόνη της και όλοι οι υπόλοιποι υψώνουμε τη σημαία της αλληλεγγύης και στεκόμαστε αταλάντευτα στο πλευρό της Παλαιστίνης. Λευτεριά.»

Ο χάρτης με τις περιοχές

Πού υπάρχουν καλέσματα

Σαμοθράκη, Θάσος, Λήμνος, Μυτιλήνη, Ερεσσός Λέσβου, Χίος, Ικαρία, Φούρνοι, Σάμος, Σκόπελος, Σκύρος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κύθηρα, Αίγινα, Αγκίστρι, Σπέτσες, Άνδρος, Τήνος, Σύρος, Κέα, Κύθνος, Σίφνος, Κίμωλος, Μήλος, Πάρος, Νάξος, Απείρανθος Νάξου, Ηράκλεια, Κουφονήσι, Δονούσα, Αμοργός, Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Σέριφος, Ανάφη, Πάτμος, Λέρος, Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Κάσος, Τήλος, Ρόδος, Κάρπαθος, Χανιά, Ρέθυμνο, Σπήλι Ρεθύμνου, Σητεία, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Γαύδος, Αλεξανδρούπολη, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Σκάλα Ψακουδίων Χαλκιδικής, Κατερίνη, Άνω Πωγώνι Ιωαννίνων, Βίτσα, Καλοχώρι Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Μελισσουργοί Άρτας, Σύβοτα, Πηγές Αχέροντα, Θεσπρωτίας, Πρέβεζα, Μετέωρα, Μέτσοβο, Χορευτό Πηλίου, Μηλιές Πηλίου, Μηλίνα Πηλίου, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Φθιώτιδα, Χαλκίδα, Αθήνα, Πόρτο Ράφτη, Μακρακώμη, Σελιανίτικα, Πάτρα, Κιάτο, Ναύπλιο, Λεωνίδιο, Ερμιόνη, Καλαμάτα, Κορώνη Μεσσηνίας, Αρχαία Ολυμπία, Γύθειο, Φοινικούντα

Πώς να στείλετε υλικό από τις συγκεντρώσεις

Το March To Gaza καλεί όσους το επιθυμούν να στείλουν μη επεξεργασμένες φωτογραφίες -είτε κάθετες είτε οριζόντιες- και βίντεο σε κάθετη μορφή, ώστε να φαίνονται οι δράσεις και το πλήθος που συμμετέχει και να κοινοποιήσουμε φωτογραφικό υλικό από κάθε μέρος της Ελλάδας:

Στείλτε μας ό,τι έχετε τραβήξει σε καλή ανάλυση, χρησιμοποιώντας We Trasfer ή Swiss Transfer. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπαίνουν σε ένα link και έτσι διατηρείται η ανάλυση τους

Κάντε μας tag στο instagram σε ό,τι υλικό και αν ανεβάσετε, ώστε να κοινοποιούμε τις δράσεις σε ζωντανό χρόνο

Χρησιμοποιούμε τα hashtags: #NotInOurName #MarchToGazaGreece

Το κάλεσμα του March to Gaza για τις 10 Αυγούστου

Ο χάρτης γεμίζει σιγά σιγά για την ημέρα δράσης σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς και αυτά είναι τα πρώτα καλέσματα για την Κυριακή.

Σε κάθε νησί, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, θα στείλουμε την αλληλεγγύη μας στην Παλαιστίνη – Θα φωνάξουμε δυνατά «Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Ανεπιθύμητοι όσοι στηρίζουν την γενοκτονία».

Οργανωνόμαστε σε κάθε γωνιά της χώρας, την Κυριακή – Μπείτε στο κανάλι μας στο telegram για την ημέρα δράσης ή στείλτε μας μήνυμα και για άλλες συγκεντρώσεις.

10 Αυγούστου σε όλη τη χώρα αντηχεί:

NOT IN OUR LAND – NOT IN OUR NAME

Αυτό το καλοκαίρι, όλα τα ματιά στρέφονται στη Γάζα και στον αγώνα της Παλαιστίνης για ζωή ενάντια στους βομβαρδισμούς και τη λιμοκτονία. Αυτό το καλοκαίρι, όπου βρισκόμαστε, παίρνουμε μαζί κεφίγιες, αυτοκόλλητα και παλαιστινιακές σημαίες και δίνουμε ραντεβού στις 10 Αυγούστου για να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα: ΝOT IN OUR LAND – NOT IN OUR NAME. Κινητοποιούμαστε στα νησιά και σε κάθε τουριστικό προορισμό και φωνάζουμε δυνατά ότι στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης μέχρι τέλους.