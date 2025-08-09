“Θα ζήσω εδώ, θα πεθάνω εδώ”: Παλαιστίνιοι αψηφούν τα σχέδια του Ισραήλ για τη Γάζα

Παλαιστίνιοι που ζουν έναν αέναο εκτοπισμό αρνούνται να εγκαταλείψουν τη γη τους για να εκπληρώσει άλλο ένα καταστροφικό του σχέδιο το Ισραήλ και περιγράφουν τους εαυτούς τους ως “ζωντανούς νεκρούς”

Εκτοπισμένοι ξανά και ξανά. Αναγκασμένοι να ζουν σε καταυλισμούς με σκηνές ή ανάμεσα στα ερείπια των σπιτιών τους. Χτυπημένοι από την πείνα και στερημένοι από ιατροφαρμακευτικό υλικό. Σήμερα, 22 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι προετοιμάζονται για ακόμη μια καταστροφή, μετά την ανακοίνωση του φριχτού σχεδίου που περιλαμβάνει η απόφαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας. Μια τέτοια επίθεση θα τους εξανάγκαζε να κινηθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, και προς ένα αβέβαιο μέλλον.

«Από το πρωί, αφού άκουσα την είδηση για την εκκένωση της Πόλης της Γάζας, νιώθω ανήσυχη και φοβισμένη», λέει στον Guardian η Ουμ Ιμπραχίμ Μπάνατ, μια 55χρονη μητέρα με καταγωγή από τον βορρά της Γάζας, η οποία έχει ήδη εκτοπιστεί τέσσερις φορές. «Πού θα πάμε με τα παιδιά και τους ηλικιωμένους; Σας ορκίζομαι ότι έχουμε εξαντληθεί από τον εκτοπισμό, την πείνα και το να μας διώχνουν από το ένα μέρος στο άλλο».

«Τώρα», πρόσθεσε, «είμαστε ζωντανοί νεκροί».

Μετά από μια ολονύχτια συνεδρίαση διάρκειας 10 ωρών, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το συμβούλιο ασφαλείας του ενέκρινε σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, σηματοδοτώντας ακόμη μία κλιμάκωση της ισραηλινής επίθεσης, η οποία έχει σκοτώσει τουλάχιστον 61.000 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι εκ των οποίων άμαχοι.

2025 Jehad Alshrafi/ AP Photo

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου το σχέδιο για εκκένωση της Πόλης της Γάζας

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, το σχέδιο —το οποίο θα σήμαινε την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στην περιοχή— θα μπορούσε να εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, να διαταράξει περαιτέρω τις προσπάθειες παράδοσης τροφίμων και να αναγκάσει περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιους στην Πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές να μετακινηθούν σε ζώνες εκκένωσης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

«Η Γάζα έχει καταστραφεί ολοσχερώς – τι άλλο μπορούν να κάνουν;» είπε η Μπάνατ, της οποίας η κόρη Μαριάμ σκοτώθηκε μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά της. «Έχουμε χάσει τους καλύτερους από τη νεολαία μας· η γη μας είναι μια τεράστια φυλακή, πολιορκημένη από ξηρά, θάλασσα και αέρα· η καταστροφή έχει γίνει αφόρητη· οι ασθένειες εξαπλώνονται, οι σκηνές απλώνονται όσο φτάνει το μάτι, το νερό είναι μολυσμένο, οι τιμές είναι εξωφρενικές, τα νοσοκομεία βρίσκονται σε ερείπια, η ζωή μας είναι απόλυτα τραγική! Τι άλλο θέλουν;»

Η χρονική στιγμή μιας ακόμη μεγάλης χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ παραμένει ασαφής, καθώς πιθανότατα θα απαιτήσει την κινητοποίηση χιλιάδων στρατιωτών. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συνεδρίασης, η εκκένωση της Πόλης της Γάζας έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 7 Οκτωβρίου.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν στην πόλη, η οποία πριν από τον πόλεμο ήταν το μεγαλύτερο κέντρο πληθυσμού της Γάζας. Στις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης το 2023, εκατοντάδες χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους ύστερα από εντολές εκκένωσης, αλλά πολλοί επέστρεψαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στις αρχές του έτους.

Ο ήλιος ανατέλλει πάνω από τα ερείπια της βομβαρδισμένης Γάζας AP PHOTO

Το 90% των Παλαιστινίων έχει ήδη εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά

Αν και οι κάτοικοι της Πόλης της Γάζας λένε ότι δεν έχουν ακόμη λάβει επίσημη εντολή εκκένωσης, πολλοί ήδη ετοιμάζονται να φύγουν για ακόμη μία φορά, ελπίζοντας να βρουν ένα ασφαλές μέρος για να ζήσουν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

«Αν μας διατάξουν να εκκενώσουμε, θα αφήσω τα πάντα και θα φύγω, φοβούμενος για την οικογένεια και τα παιδιά μου», λέει ο Αμπού Νάσερ Μουσταχά, 35 ετών, πατέρας τεσσάρων παιδιών και κάτοικος της συνοικίας Ριμάλ της Γάζας. «Το κόστος του να μείνουμε θα είναι πολύ μεγάλο. Έχω ήδη χάσει αρκετά· η μητέρα μου σκοτώθηκε στην αρχή του πολέμου, όταν η ισραηλινή κατοχή βομβάρδισε ένα γειτονικό σπίτι».

«Έχω ήδη αρχίσει να καταρτίζω ένα οικονομικό σχέδιο για να μειώσω τα έξοδα και σκοπεύω να μεταφέρω μόνο τα απολύτως απαραίτητα αντικείμενα», πρόσθεσε ο Μουσταχά, προτού καταλήξει: «Αυτό θα είναι, χωρίς αμφιβολία, το τέλος του λαού της Γάζας».

Οι Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων τουλάχιστον το 90% έχει ήδη εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά από τον πόλεμο και σχεδόν ένας στους δέκα έχει τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις, προετοιμάζονται για ακόμη μεγαλύτερη δυστυχία. Ελάχιστα έχουν απομείνει από το σύστημα υγείας, ενώ ανθρωπιστικοί οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί από το Ισραήλ.

Ο πόλεμος έχει ήδη αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε πόλεις όπως η Χαν Γιούνις και η Ράφα. Τώρα, με τις δύο αυτές πόλεις να έχουν μετατραπεί σχεδόν εξολοκλήρου σε ερείπια, παραμένει ασαφές πού μπορούν να ελπίζουν ότι θα βρουν καταφύγιο οι άμαχοι που θα ξεφύγουν από τη νέα επίθεση. Για τον λόγο αυτό, ενώ χιλιάδες σχεδιάζουν ήδη μια ακόμη φυγή, άλλοι τόσοι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στην Πόλη της Γάζας – ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να ρισκάρουν τη ζωή τους.

«Πώς μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να “εκκενώσουν” προς τον νότο, που είναι ήδη υπερπλήρης;» διερωτήθηκε ο 46χρονος Χοσάμ αλ-Σάκα, πατέρας δύο παιδιών από την Πόλη της Γάζας. «Μένουμε στα σπίτια και στη γη μας, κρατώντας τα. Δεν θα φύγω, ακόμη κι αν όλα τα όπλα είναι στραμμένα στο κεφάλι μου».

«Βλέπω την προπαγάνδα του Νετανιάχου και του Ισραήλ ως τίποτε περισσότερο από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που έχουν στόχο να εκφοβίσουν και να σπείρουν τον φόβο στον λαό», είπε. «Αυτό δεν θα μας φοβίσει, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας και είναι πιο δυνατός από όλους».

Ο αλ-Σάκα, όπως και άλλοι στην Πόλη της Γάζας, είπε ότι βλέπει το σχέδιο της κατοχής ως μια προσπάθεια να πιεστεί η Χαμάς να αποδεχθεί συνθηκολόγηση, μετά την κατάρρευση – όπως φάνηκε τον περασμένο μήνα – των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

«Αυτή είναι η γη μας, όπου μεγαλώσαμε από παιδιά, και δεν θα την εγκαταλείψουμε εύκολα», είπε ο 47χρονος Ιμπραχίμ Αμπού αλ-Χούσνι, που έχασε τον μεγαλύτερο γιο του, 23 ετών, στον πόλεμο. «Δεν θα φύγω από αυτή την πόλη».

«Θα ζήσω εδώ», είπε, «και θα πεθάνω εδώ».