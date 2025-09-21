“Οργή και θλίψη” στην πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τα επτά χρόνια από την άγρια δολοφονία του/της Ζακ Κωστόπουλου/Zackie Oh.

Πλήθος κόσμου δίνει το «παρών» στη διαδήλωση για τα 7 χρόνια από την άγρια δολοφονία του/της Ζακ Κωστόπουλου/Zackie Oh στην οδο Γλαδστωνος, στο κέντρο της Αθήνας.

Η πορεία, όπως ήταν προγραμματισμένο, ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 19:00, και αναμένεται να καταλήξει στο περίπτερο της διεθνούς αποστολής που πλέει προς τη Γάζα, Global Sumud Flotilla, στα Προπύλαια.

Νωρίτερα ήταν προγραμματισμένη συγκέντρωση και πορεία για τον 1 χρόνο από τη δολοφονία του Μοχάμεντ Καμράν στο Αστυνομικό Τμήμα του ΑγίουΠαντελεήμονα. Η πορεία αυτή ενώθηκε στις 19:00 με τους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες που βρίσκονταν στην οδό Γλάδστωνος, και όλοι μαζί κινούνται αυτή την ώρα προς τα Προπύλαια φωνάζοντας συνθήματα.

Σημειώνεται πως την ώρα της συγκέντρωσης στην οδό Γλάδστωνος, οι παρευρισκόμενοι μετονόμασαν την οδό σε “οδό Zackie Oh”, άφησαν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας και έγραψαν με κόκκινη μπογιά “η Zackie ζει”.

Συγκέντρωση και πορεία για τα επτά (7) χρόνια από την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

