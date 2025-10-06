Ωρωπός: Άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού και αρπαγής γυναίκας από 47χρονο

Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν οι Αρχές, που πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, την χτύπησε και στη συνέχεια την μετέφερε δια της βίας σπίτι του όπου και την κλείδωσε.

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε περιστατικό ξυλοδαρμού και αρπαγής στην περιοχή του Ωρωπού, αργά το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Αρχικά, ένας 47χρονος εισήλθε σε οικία στην περιοχή και αφού ξυλοκόπησε την 37χρονη πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της, άρπαξε την γυναίκα, την επιβίβασε δια της βίας στο αυτοκίνητό του και την μετέφερε στο σπίτι του στην οδό Καισαρείας, όπου κλειδώθηκαν μαζί μέσα σε αυτό.

Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε αστυνομική δύναμη και διαπραγματευτής της Αστυνομίας. Τελικά, μετά από αρκετή ώρα διαβουλεύσεων, ο δράστης ηρέμησε, πείστηκε να ανοίξει την πόρτα, απελευθέρωσε την γυναίκα και παραδόθηκε.

Ο 47χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για πρόκληση σωματικής βλάβης, αρπαγή και ενδοοικογενειακή βία.