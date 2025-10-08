Πάνος Ρούτσι: Η δικαίωση, το κάλεσμα στο Σύνταγμα και τα επόμενα βήματα

«Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους» διαμήνυσε έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συγκίνησε το πανελλήνιο και ανέδειξε τον εμπαιγμό του κρατικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Μετά από 23 ημέρες, όπου έδωσε σκληρή μάχη θέτοντας σε κίνδυνο και τη ζωή του για το αυτονόητο -να μάθει δηλαδή πώς πέθανε ο γιος του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών- ο Πάνος Ρούτσι μπορεί να νιώθει πως σημείωσε μια σημαντική νίκη.

«Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Βασίλη, τη Λίνα. Τους γιατρούς που με προσέχανε. Η απεργία πείνας σταματάει» δήλωνε καταχειροκροτούμενος, το βράδυ της Τρίτης (7/10), ο άνθρωπος που κινητοποίησε και συγκίνησε όλη την Ελλάδα, ενώ ανέδειξε ταυτόχρονα τον εμπαιγμό του κρατικού μηχανισμού, που εν τέλει αναγκάστηκε να ακούσει τα δίκαια αιτήματα συγγενών των θυμάτων.

Για τον ίδιο, όμως, η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους», όπως έσπευσε να προσθέσει.

Το «μέχρι τέλους» του κ. Ρούτσι αφορά -τουλάχιστον σε αυτή τη φάση- την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, για α) την ταυτοποίηση DNA και β) τη διενέργεια βιοχημικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Κάτι που έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος.

Όπως εξηγεί στο NEWS 24/7 η ποινικολόγος Βάσω Πανταζή, η Εισαγγελία είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου κάποιων θυμάτων την απανθράκωση. «Βάσει του διεθνούς πρωτοκόλλου έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως (σ.σ. βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις), πολύ περισσότερο δεδομένης της συγκεκριμένης σημείωσης, καθώς η απανθράκωση δεν είναι αιτία θανάτου. Έχεις το αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρεις από τι προκλήθηκε -από τι ουσίες, από τι υλικό».

Σύμφωνα με την ίδια, η διάταξη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας λέει πως πρέπει να ανασυρθεί η δικογραφία από το αρχείο και να διερευνηθούν οι ευθύνες συγκεκριμένων προσώπων. Πιο συγκεκριμένα, το κομμάτι που ανασύρεται έχει δύο σκέλη: α) Η παράλειψη διενέργειας εξετάσεων από τους ιατροδικαστές και β) η παράλειψη των ανακριτικών υπαλλήλων του τμήματος που είχε αναλάβει τότε, να ζητήσει τη διενέργειά τους.

INTIME

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να τονιστεί πως επισήμως η Εισαγγελία Λάρισας αρχειοθέτησε, αρχικά, την υπόθεση γιατί «είχε ολοκληρωθεί η ανάκριση».

«Τώρα που ο Πάνος Ρούτσι έκανε αυτό το διάβημα, θεωρώ πως πιέστηκαν -κάτι που επίσης είναι ανεπίτρεπτο σε ένα κράτος δικαίου- και αποφάσισαν να γίνουν οι εξετάσεις, οι οποίες έπρεπε να γίνουν εξ αρχής και λανθασμένα δεν έγιναν» προσθέτει η κ. Πανταζή.

«Ακόμα, όμως, και τώρα έχουν τον χρόνο να προλάβουν να σώσουν ένα λάθος που έγινε, να συνεχίσει ο προσδιορισμός της δίκης και μέχρι να προσδιοριστεί, να γίνουν οι εξετάσεις κι έπειτα να συσχετιστούν τα έγγραφα». Διαδικασία που, εν αντιθέσει με τις επισημάνσεις της Πολιτείας, δεν θα καθυστερήσει τη βασική δίκη.

Τα επόμενα βήματα

Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω λεγόμενα της κ. Πανταζή, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνωστοποίησε πως αυτά που έχουν παραγγελθεί είναι:

Η ανάσυρση της δικογραφίας τριών χιλιάδων σελίδων που αφορά τις παραλείψεις των αρμοδίων και Η πλήρης διερεύνηση όλων των παραμέτρων που μπορούν να αποκαλύψουν τι προκάλεσε τον θάνατο του Ντένις

«Αυτά που θα ακολουθήσουν αποτελούν τη συνέχιση του αγώνα του Πάνου, της Μιρέλας, του Κρις Ρούτσι. Ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε εσπευσμένα δρομολογήσει η εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις» τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως «αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις δεν επικράτησαν».

Σύμφωνα με την ίδια «θα ακολουθήσει μια σειρά από επίσημες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να υπάρχει εγγυημένη διαδικασία … από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή με παρατηρήσεις και τεκμηρίωση κάθε βήμα για την αποκάλυψη της αλήθειας».

Όπως έσπευσε, δε, να προσθέσει, όλες οι οικογένειες μπορούν να διορίσουν τεχνικούς συμβούλους για την αποκάλυψη της αλήθειας. Σημειώνεται πως, μέχρι σήμερα ανάλογο αίτημα με αυτό του κ. Ρούτσι είχαν καταθέσει η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

SOOC

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία που θα σχηματιστεί μετά την εκταφή και τις τοξικολογικές εξετάσεις θα είναι χωριστή και τα όποια ευρήματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την επικείμενη ακροαματική διαδικασία.

Μέχρι να συμβεί αυτό, όμως, ο κ. Ρούτσι απευθύνει απόψε, στις 18:30, κάλεσμα για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος ώστε «να χαρούμε έστω και λίγο για τη μεγάλη νίκη», όπως χαρακτηριστικά είπε.