Η ποινικολόγος, Βάσω Πανταζή και ο δικηγόρος, πατέρας θύματος στην τραγωδία των Τεμπών, Αντώνης Ψαρόπουλος εξηγούν τα ανεξήγητα της δικαιοσύνης.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει, για 23η ημέρα, την απεργία πείνας, παρ’ ότι τη Δευτέρα 6/10 η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αποδέχθηκε το αίτημα του ιδίου και άλλων συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, να γίνουν βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς των αδικοχαμένων ανθρώπων τους.

Για να σταματήσει, πρέπει να επιδοθεί στον πατέρα του Ντένις η πρόταση της Εισαγγελίας και να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Κυβερνητικά στελέχη σχολίασαν πως «στηρίξαμε ανθρώπινα τον ανθρώπινο πόνο του πατέρα, σεβόμενοι το ρόλο της δικαιοσύνης και τη διάκριση των εξουσιών». Διευκρινίστηκε και ότι μόνο η Εισαγγελία Λάρισας είχε την αρμοδιότητα να κρίνει τα σχετικά αιτήματα.

Δεν εξηγήθηκε ωστόσο,

πώς το προ εικοσαημέρου “όχι” του Αρείου Πάγου, του Προέδρου των Εφετών και της Εισαγγελίας, δηλαδή διαφόρων τμημάτων της δικαιοσύνης, επί του ιδίου αιτήματος, έγινε εν μια νυχτί “ναι”. γιατί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ασχολήθηκε τώρα, με μια μήνυση που είχε κατατεθεί το καλοκαίρι του 2024 και είχε αρχειοθετηθεί, καθώς “δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία” και είχε ολοκληρωθεί η ανάκριση και ο πραγματικός λόγος που η Κυβέρνηση έχει μια έντονη αγωνία να μην καθυστερήσει χρονικά η έναρξη της δίκης για τα Τέμπη, με τη δικάσιμο να γίνεται γνωστή εντός των προσεχών ημερών, όπως λέει στο NEWS 24/7 ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, εκ των 27 ανθρώπων (σε σύνολο 57 θυμάτων) που απανθρακώθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών.

Eurokinissi ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Η Πολιτεία εξηγεί πως δεν θέλει να καθυστερήσει περαιτέρω, ώστε να μην παραγραφούν πλημμελήματα. Ο κύριος Ψαρόπουλος λέει πως «πρόκειται για μυθεύματα.

Υπάρχουν διάφορα εκκρεμή αιτήματα, τα οποία δεν έχουν ικανοποιηθεί και τα οποία αποτέλεσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του υπομνήματος που κατέθεσαν 35 συγγενείς.Ένα είναι η εκταφή.

Εγώ σας λέω ότι κάποια από τα υπόλοιπα αιτήματα μπορεί να καθυστερούσαν και τρεις και τέσσερις μήνες την διαδικασία. Αυτό όμως, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί, γιατί το δικό μας ζητούμενο είναι να λάμψει η αλήθεια».

Κατά τα φαινόμενα όμως, δεν έχουν όλοι όσοι εμπλέκονται με την υπόθεση το ίδιο ζητούμενο.

Για όσα ακολουθούν ζητήσαμε και τη βοήθεια της ποινικολόγου, Βάσως Πανταζή.

ΤΟ TIMING ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΡΣΗΣ ΜΙΑΣ “ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ” ΜΗΝΥΣΗΣ

«Υπάρχει μήνυση που είχε κάνει ο Χρήστος Κωνσταντινίδης κατά των λειτουργών των ιατροδικαστών. Έλεγε ότι δεν δόθηκε εντολή στους ιατροδικαστές, παράλληλα με τη νεκροψία-νεκροτομή, να κάνουν βιοχημικές, τοξικολογικές εξετάσεις, όπως συμβαίνει πάντα στα διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία έχουν να κάνουν με μαζικές τραγωδίες τέτοιου τύπου» λέει η κυρία Πανταζή, «δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το γιατί, καθώς θεωρώ ότι δεν είναι νομικό».

Παρεμπιπτόντως, τα διεθνή πρωτόκολλα είχαν ακολουθηθεί σε μια άλλη περίπτωση ελληνικής μαζικής τραγωδίας: την πτώση της πτήσης 522 της Helios Airways.

Σε ό,τι αφορά τα Τέμπη, η εισαγγελία είχε αναφέρει ως αιτία θανάτου κάποιων θυμάτων την απανθράκωση. Αυτό δεν θα έπρεπε να οδηγήσει στις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις;

«Βάσει του διεθνούς πρωτοκόλλου έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως, πολύ περισσότερο δεδομένης της συγκεκριμένης σημείωσης, καθώς η απανθράκωση δεν είναι αιτία θανάτου. Έχεις το αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρεις από τι προκλήθηκε -από τι ουσίες, από τι υλικό.

Η διάταξη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας λέει πως πρέπει να ανασυρθεί η δικογραφία από το αρχείο και να διερευνηθούν οι ευθύνες των ιατροδικαστών».

Το κομμάτι της μήνυσης που ανασύρεται έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η παράλειψη διενέργειας εξετάσεων από τους ιατροδικαστές και το άλλο η παράλειψη των ανακριτικών υπαλλήλων του τμήματος που είχε αναλάβει τότε, να ζητήσει και τη διενέργεια τους.

Η ανάκριση που ολοκληρώθηκε, χωρίς να έχει διερευνηθεί η αιτία θανάτου

Επισήμως, η Εισαγγελία Λάρισας αρχειοθέτησε, αρχικά, την υπόθεση, γιατί “είχε ολοκληρωθεί η ανάκριση”.

«Είναι δυνατόν να έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, χωρίς να έχει διερευνηθεί η αιτία θανάτου των θυμάτων;» ρωτά η κυρία Πανταζή, πριν προσθέσει πως «ίσως κάποια στιγμή να έγιναν τόσα πολλά αιτήματα, ενώ άρχισαν και οι θεωρίες συνωμοσίας, που οι αρχές άρχισαν να αρχειοθετούν αδιακρίτως.

«Τώρα που ο Πάνος Ρούτσι έκανε αυτό το διάβημα, θεωρώ πως πιέστηκαν -κάτι που επίσης είναι ανεπίτρεπτο σε ένα κράτος δικαίου- και αποφάσισαν να γίνουν οι εξετάσεις, οι οποίες επαναλαμβάνω ότι έπρεπε να γίνουν εξ αρχής και λανθασμένα δεν έγιναν».

Τότε γιατί προ 20ημέρου ο Άρειος Πάγος είχε απορρίψει το αίτημα που έγινε αποδεκτό χθες;

«Δυστυχώς η απάντηση δεν είναι νομική και αυτό με στενοχωρεί: το έκαναν γιατί πιέστηκαν». Βάσει νόμου θα έπρεπε να αποδεχθεί το αίτημα; «Ναι, αλλά όχι τώρα: από την αρχή.

Ακόμα όμως, και τώρα έχουν το χρόνο να προλάβουν να σώσουν ένα λάθος που έγινε, να συνεχίσει ο προσδιορισμός της δίκης και μέχρι να προσδιοριστεί, να γίνουν οι εξετάσεις κι έπειτα να συσχετιστούν τα έγγραφα».

Διαδικασία που, εν αντιθέσει με τις επισημάνσεις της Πολιτείας, δεν θα καθυστερήσει τη βασική δίκη.

To σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Konstantinos Tsakalidis / SOOC

«Εσκεμμένα “σπάνε” τη δικογραφία»

Ο κύριος Ψαρόπουλος επισήμανε ότι η αποδοχή του αιτήματος για εκταφή και βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις έγινε τώρα «εκ του ασφαλούς, καθώς είναι κλεισμένη η βασική δικογραφία και σε λίγες ημέρες θα μάθουμε και την ημερομηνία της δικάσιμου.

Πρακτικά λοιπόν, δεν μπορεί να επιστρέψει στο στάδιο της ανάκρισης, ώστε να εμπλουτιστεί με στοιχεία, τα οποία θα προκύψουν από αυτές τις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα γίνουν τώρα, για το αν έγιναν σωστά ή δεν έγιναν σωστά και τι θα προκύψει από αυτές τις εκταφές και τις βιοχημικές τοξικολογικές εξετάσεις.

Δεν μπορούν αυτά τα στοιχεία, σε αυτή τη φάση και σε καμία φάση μεταγενέστερη, να γίνουν αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης που θα ακολουθήσει και αυτός ήταν ο αρχικός τους σκοπός.

Δεν μπορούν να ενσωματωθούν.

Ακόμα και αν ακουστούν στο δικαστήριο στοιχεία για τις εκταφές, αν προκύψουν ή άλλα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, αλλά γύρισαν το κεφάλι και δεν τα είδαν, δεν τα άκουσαν οι δικαστικές αρχές, εσκεμμένα.

Πέραν των άλλων αιτημάτων που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εκταφή, αλλά και με άλλα αιτήματα τα οποία επίσης θα αποδείκνυαν το μηχανισμό του θανάτου: τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε και ποιοι ευθύνονται.

«Η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι η ίδια η δικαιοσύνη δεν γνωρίζει τον μηχανισμό θανάτου των ανθρώπων μας, προκύπτει από την εισαγγελική πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, που δεν αναφέρει τίποτα για το θέμα της πυρκαγιάς, η οποία έγινε αποδεκτή από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας».

Όλα αυτά μπορεί να ακουστούν στη δίκη, όταν ξεκινήσει αυτή, αλλά δεν θα κριθούν στη συγκεκριμένη δίκη.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου θα ζητήσει αντίγραφα των πρακτικών όσων ακούγονται και των στοιχείων που θα κατατίθενται, για να τα στείλει στην Εισαγγελία Λάρισας ή Αθηνών, προκειμένου να αρχίσει άλλη ανάκριση, ώστε να βρεθεί τελικά, ποιοι φταίνε για ό,τι έγινε».

Δηλαδή, «σπάνε τη δικογραφία», κάτι που σύμφωνα με τον κύριο Ψαρόπουλο, γίνεται εσκεμμένα.

Γιατί οι αρχές “σπάνε” τη δικογραφία των Τεμπών

Ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης θυμίζει πως αυτό που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων είναι να γίνει ξεκάθαρος ο μηχανισμός θανάτου των ανθρώπων τους και ποιοι ευθύνονται για αυτόν.

Όπως λέει, αντ’ αυτού έχουν έλθει αντιμέτωποι με μια συνθήκη πολλών διαφορετικών δικογραφιών που έχουν ως στόχο «το διαχωρισμό κάποιων ποινικών ευθυνών συγκεκριμένων προσώπων και φορέων, που εξαρχής δεν ήθελαν να τους βάλουν στο κάδρο των ευθυνών -όπως η Hellenic Train.

Έτσι, στέλνουν άλλες υποθέσεις σε 2-3 αργότερα, όταν θα έχει τελειώσει η βασική δίκη, θα έχουν βγει οι ποινές για τους συγκεκριμένους -κάποιοι θα έχουν αθωωθεί, κάποιοι θα έχουν πέσει σε ελαφρότερες μορφές ευθύνης, κάποιοι θα καταδικαστούν για κακουργήματα και θα μπουν στη φυλακή-, αλλά δεν θα είναι όλοι.

Οι υπόλοιποι που θα προκύψουν, αν προκύψουν, θα εξεταστούν και θα κριθούν το 2028, το 2029 και το 2030».

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ στο Κουλούρι στα συντρίμμια της τραγωδίας των Τεμπών ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΔΩΝΑΣ/INTIME NEWS

«Δεν μπαίνει όλη η αλήθεια σε μια δίκη»

Πέραν της δικογραφίας για την κύρια δίκη, όπως λέει ο κύριος Ψαρόπουλος «υπάρχει η δίκη για παράβαση καθήκοντος για το μπάζωμα που έχει συμπαρασύρει κάποιους και έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για επτά φυσικά πρόσωπα.

Τώρα εξετάζεται το ζήτημα αν έκανε παράβαση καθήκοντος o Χρήστος Tριαντόπουλος, σε ό,τι αφορά την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών.

Άλλη δικογραφία για τα αλλοιωμένα ηχητικά, τις πρώτες μέρες. Είναι για σήμερα, 7 του μηνός, στο Πρωτοδικείο στο Πλημμελειοδικείο Αθηνών, αλλά μάλλον θα αναβληθεί.

Στις 15/10 έχουμε την δίκη, για παράβαση καθήκοντος και την εξαγωγή εγγράφων για τα βίντεο.

Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουμε τρεις παράπλευρες δίκες της βασικής που πρόκειται να αρχίσει σύντομα. Τι τους πειράζει λοιπόν, τους δικαστές και την κυβέρνηση, να τις κάνουν τέσσερις;» κάτι που θα συμβεί αν βρεθούν χημικά δείγματα στις εξετάσεις που θα γίνουν.

«Αυτό που εξυπηρετείται είναι ότι δεν μπαίνει, σε μια δίκη, όλη η αλήθεια».

«Δεν βγαίνουν όλες οι διαπιστώσεις στη βασική δίκη. Καταλάβατε; Είναι σκηνοθετημένο, ενορχηστρωμένο και μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα».

Οι εν λόγω κινήσεις είναι νομικές εμπνεύσεις μιας άτολμης, μιας αναποτελεσματικής και άκρως προσβλητικής -κυρίως για εμάς τους συγγενείς- μεταχείρισης από τις δικαστικές αρχές

Εγώ προσωπικά, που είμαι και δικηγόρος, είμαι εξοργισμένος, διότι έχω αντιληφθεί την μεθόδευση αυτή που γίνεται από τους ίδιους τους δικαστές, τους οποίους δεν θα αφήσω σε χλωρό κλαρί. Θα βγαίνω και να διευκρινίζω την πραγματικότητα».