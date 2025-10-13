Πάνος Ρούτσι: Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν κάθε βράδυ, χωρίς κάμερες

Για τους καλλιτέχνες που του στάθηκαν στην 23ήμερη απεργίας πείνας για τη δικαίωση του γιου του, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι. Ανάμεσά τους ο Νίκος Καρβέλας.

Για τον αγώνα του αλλά και τη νίκη του, μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, προκειμένου να δικαιώσει τη μνήμη του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι.

“23 μέρες πέρασα δύσκολα, πείνασα και πόνεσα. Αλλά άντεξα. Γύρισα το κεφάλι πάνω και είπα “αγόρι μου, παιδί μου, νικήσαμε”. Αυτός ήταν που μου έδινε τη δύναμη κάθε βράδυ, κοιμόμουν, ξυπνούσα μαζί του και ήταν πάντα δίπλα μου” είπε.

Ο κ. Ρούτσι μίλησε ακόμα για τους καλλιτέχνες που στάθηκαν στο πλάι του, με ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκο Καρβέλα. “Πέρασαν και αρκετοί καλλιτέχνες. Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Μου έλεγε “θέλω να είναι μαζί σου, δεν θέλω να είσαι μόνος σου”, και κουβεντιάζαμε για ώρες. Ήταν πολύ όμορφο, γιατί το έκανε με την καρδιά του, χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες. Ερχόταν αργά γι’ αυτόν τον λόγο” είπε.

“Ο πρωθυπουργός επιδόθηκε σε ευθεία απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου

Νωρίτερα σε δηλώσεις του στο «”Καλημέρα Ελλάδα” ο Πάνος Ρούτσι μίλησε για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας, και τόνισε: “με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ακόμη και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας έσβησε. Ο πρωθυπουργός επιδόθηκε σε μια ευθεία απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου, που για 23 ημέρες έκανα απεργία πείνας, δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε”.